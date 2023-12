Effort de paix : des encadreurs pédagogiques du Centre-Sud mobilisent 243 500 F CFA

De passage à Manga dans la Cité de l’épervier, chef-lieu de la région du Centre-Sud, Kantigui a eu vent d’une action citoyenne de la part des inspecteurs de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle de la région. En effet, dans le cadre de la Conférence annuelle des encadreurs pédagogiques (CAEP), session de 2023, tenue les 12 et 15 décembre dernier, à Manga, ces inspecteurs ont unanimement tenu à répondre à l’appel des plus hautes autorités du pays à soutenir l’effort de paix. Sous la coordination de leur directeur régional, les inspecteurs ont contribué à hauteur de 243 500 F CFA. Selon l’informateur de Kantigui, ce montant a été remis au Conseiller technique (CT) du gouverneur de la région du Centre-Sud qui a présidé la cérémonie de clôture de la CAEP. Ce montant a été déposé ensuite au Trésor public régional contre la délivrance d’une quittance. Kantigui salue cette belle initiative et souhaite que chaque Burkinabè, quel que soit son secteur d’activité, emboite le pas à « ces combattants de l’ignorance » et à accompagner les autorités pour la reconquête du territoire national.

Léraba : vives tensions entre élèves et proviseur à Douna

Kantigui, de passage à Douna, commune située à 7 km de Sindou a ouï dire qu’un problème entre un élève et son proviseur a tourné au vinaigre. En effet, selon l’interlocuteur de Kantigui, c’est la décision du proviseur d’interdire aux élèves l’escalade des murs sous peine de sanctions qui a fait déborder le vase. Selon la source de Kantigui, un élève ayant dérogé à la règle a été aperçu par le proviseur qui l’aurait lapidé avec un caillou entrainant son évanouissement. Fou de colère, les élèves, selon la source de Kantigui, s’en sont pris au véhicule du proviseur et lui-même a échappé au lynchage grâce à la police. Fort heureusement, depuis ce vendredi 22 décembre 2023, les choses ont commencé à rentrer dans l’ordre car les deux parties ont trouvé un terrain d’entente pour le bien de cet établissement.

Boromo : le curé victime de vol à la veille de Noël

Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Pierre des Clés de Boromo sont sortis bien tristes de la messe du dimanche matin, la veille de Noël. La raison est qu’un cambrioleur s’est introduit dans le dortoir du curé de la paroisse pendant que toute la communauté était à la messe. Selon le confident de Kantigui, les logements des prêtres sont situés juste à quelques pas de l’église. Le cambrioleur a pu emporter une « petite » somme d’argent et un calice. Malgré la foule de dimanche, le cambrioleur a eu le courage de commettre son forfait. Kantigui témoigne sa solidarité au curé et souhaite un joyeux Noël à tous les chrétiens.

Bogandé : deux voleurs de bois entre les mains des Koglwéogo

Dans ses balades la semaine dernière dans la commune de Bogandé, Kantigui a appris le triste sort de deux voleurs de bois. En effet, selon les sources de Kantigui, les victimes, toutes des chefs de famille, ont été pris en flagrant délit, volant du bois au domicile de leur voisin. Les deux malfrats ont été surpris par un enfant de la cour qui a rapporté l’information à son père qui, à son tour, s’est rendu chez les Koglwéogo pour les dénoncer. Ils seront interpellés par les Koglwéogo dont le siège enregistre de plus en plus de plaintes de vol. Devant une foule sortie massivement, les deux hommes ont fini par passer à l’aveu.

Bittou : le CMA en manque de matériels

Le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Bittou souffre de manque de matériels, depuis un certain temps, allant des urgences à la maternité. A ce qui s’est dit à Kantigui, certains malades sont couchés à même le sol par manque de lits et d’autres sous les arbres dans la cour du CMA, à certains moments. A cela, la source de Kantigui a ajouté le mauvais état des ventilateurs, un manque de groupe électrogène et de bien d’autres équipements, rendant ainsi les conditions de travail difficiles. Kantigui se rappelle que face à ce dénuement, une personne de bonne volonté avait donné trois ventilateurs au CMA pour résorber un tant soit peu les difficultés. Dans ces circonstances, Kantigui appelle les filles et fils, les ressortissants de Bittou et les autorités locales à trouver ensemble des solutions définitives à cette situation déplorable.

Bogandé : des anciens élèves reconnaissants envers une vendeuse de haricot

Kantigui a été le témoin d’un acte posé par des anciens élèves d’un établissement dans la ville de Bogandé. En effet, ces derniers, aujourd’hui pour la plupart des travailleurs, se sont souvenus d’une dame qui était généreuse à leurs yeux alors qu’elle vendait ses mets aux abords du collège de la ville. Pour traduire la reconnaissance de tous les élèves qui ont bénéficié des services de la dame, communément appelé « Talara benga », une délégation s’est rendue à son domicile pour lui rendre un vibrant hommage. Les visiteurs d’un jour ont gratifié leur généreuse vendeuse de haricot et de gari d’une attestation de reconnaissance et une enveloppe d’argent pour son soutien à leur égard. Ce geste salutaire, symbolique, marquera à jamais dame Talara benga et son entourage.

Centre-Est : le calvaire des usagers de la route Pouytenga-Bilanga

Kantigui, au cours d’un voyage-éclair, a fait le triste constat de ce que l’unique voie qui relie la province de la Gnagna aux autres localités, en son tronçon Pouytenga-Bilanga, se trouve dans un état de délabrement total. Pour une distance d’environ 60 kilomètres, il faut obligatoirement mettre 3 à 4 heures de temps. C’est un véritable calvaire pour les usagers qui, par moments, sont obligés d’abandonner la voie car impraticable à plusieurs endroits. Selon une source de Kantigui, des annonces d’un début des travaux ont été faites, il y a quelques mois. Seulement, les choses tardent à se concrétiser sur le terrain. Kantigui souhaite vivement que les autorités donnent de la voix pour que les travaux puissent s’effectuer au grand bonheur des usagers.

