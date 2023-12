Récidiviste, il prend 24 mois de prison ferme

S.I., apprenti chauffeur, est un habitué de la maison d’arrêt et correction de Bobo-Dioulasso pour y avoir passé 6 mois courant l’année 2023. Il a comparu, pour la deuxième fois dans la même année, devant les juges de la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, le vendredi 22 décembre 2023. Comme pour sa première comparution, il est poursuivi pour vol. Les faits remontent au 3 octobre dernier lorsque S.I. à peine sorti de prison, s’empare du tricycle de son oncle pour vendre et se faire des sous. Il a vite reconnu les faits, mais soutient qu’il voulait rembourser un crédit. « J’ai enlevé le moteur vendre à 25 000 FCFA. J’ai été interpelé quand je partais pour vendre le cadre de l’engin », a-t-il expliqué devant les juges. Pour le ministère public, les faits sont suffisamment clairs. Au regard du passé carcéral du prévenu, le procureur a demandé aux juges de le déclarer coupable et en répression de le condamner à 24 mois de prison et 500 mille FCFA d’amende, le tout ferme. Le délibéré a été renvoyé au 29 décembre 2023.

Ils volent un carton de téléphones pour revendre

C.S. et B.S. respectivement employé de commerce et apprenti chauffeur ont comparu, le vendredi 22 décembre 2023, en matière correctionnelle devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso. Prévenus de vol, ils ont tous reconnu les faits. En effet, courant septembre 2023 C.S. et B.S ont frauduleusement soustrait un carton contenant 14 téléphones portables dans une gare routière à Bobo-Dioulasso. D’une valeur de 1 550 000 FCFA, les deux prévenus ont réussi à vendre 8 téléphones. Selon la victime les téléphones devaient être expédiés dans une autre ville lorsque C.S. et B.S se sont emparés du carton à la gare. Le ministère public estime que les faits de vol sont suffisamment caractérisés et a demandé au tribunal de les déclarer coupable des faits et de les condamner à 12 mois de prison dont 6 ferme et une amende de 500 mille FCFA avec sursis. Dans sa décision le tribunal a reconnu les prévenus coupables des faits. En répression, il les a condamnés à 24 mois de prison, dont 12 ferme et une amende de 500 mille FCFA assorti de sursis. En outre, le tribunal a ordonné aux deux prévenus de payer la somme de 1 550 000 FCFA à la victime qui s’est constituée partie civile.

Elle vole 2 900 000 FCFA dans la chambre de son amant

Z.N., mère d’un enfant, était devant les juges de la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, le vendredi 22 décembre 2023, pour répondre des faits de vol. Le 7 août dernier, la prévenue, entretenant une relation avec S.S. a frauduleusement soustrait la somme de 2 900 000 FCFA dans la chambre de ce dernier. Elle a reconnu sans ambages les faits. « Il me faisait la cour. Quand je partais chez lui je voyais l’argent. C’est à son absence que j’ai décidé de prendre l’argent », a-t-elle expliqué devant les juges. A l’écouter, c’est au regard des questionnements de son époux et prise par la peur qu’elle a décidé de remettre l’argent à une amie. « J’ai enlevé 100 mille FCFA pour acheter des effets d’habillement », a ajouté Z.N. Selon la victime, elle ne lui a jamais dit qu’elle était mariée. C’est la raison pour laquelle il lui a fait la cour et donné accès à sa chambre. Estimant que l’infraction est suffisamment établie à l’encontre de Z.N., le ministère public a requis une peine d’emprisonnement de 12 mois et 500 mille FCFA d’amende le tout assorti de sursis contre la prévenue. Il sera suivi par le tribunal dans sa délibération. En outre, le tribunal a ordonné à Z.N. de payer la somme de 2 900 000 FCFA à la victime à titre de dommage et intérêts.

Les légumes, le commerçant et les 125 000 FCFA

O.O., employé de commerce et père de 6 enfants a comparu, le vendredi 22 décembre 2023, en matière correctionnelle devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour des faits d’abus de confiance. En effet, il est poursuivi pour avoir détourné ou dissiper des fonds d’une valeur de 125 000 CFA appartenant à O.S. Les fonds en question proviennent de la vente de légumes que la victime aurait remis à O.O. pour revendre. Ce dernier, après avoir vendu lesdits légumes ne remboursera pas toute la somme. Le prévenu a reconnu partiellement les faits, car il a acheté les légumes à crédit. « J’ai pris les 125 000 FCFA soigner mon enfant », a-t-il argué devant les juges. Selon le procureur, le prévenu n’avait pas l’intention de remettre l’argent à O.S. car après avoir vendu les légumes, il a remis une partie et a dissipé l’autre partie. Pour lui, les faits sont suffisamment caractérisés. De ce fait, il a demandé au procureur de le déclarer coupable et de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois, dont 6 ferme et une amende de 500 mille FCFA assortie de sursis. O.O. connaîtra son sort le 29 décembre 2023.

Ils prennent 24 mois de prison pour consommation de drogue

K.Z., K.K. et S.B., respectivement âgés de 24, 21, et 23 ans et résidant à Bobo-Dioulasso, étaient devant les juges de la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, le vendredi 22 décembre 2023. Ils sont tous poursuivis pour détention et consommation de drogue. Le procès a été expéditif, car les prévenus ont été pris en flagrant délit de consommation de chanvre indien. A la question de savoir pourquoi ils se sont cachés pour fumer la substance, ils répondirent que c’est parce que beaucoup de personnes n’aiment pas l’odeur et la fumée. Selon le procureur du Faso près le TGI de Bobo-Dioulasso, c’est parce que les prévenus savent que la détention et consommation de cette substance est interdite et punie par la loi. De ce fait, il a requis une peine d’emprisonnement de 24 mois et une amende d’un million, le tout ferme. Dans sa décision, le tribunal a reconnu les prévenus coupables et, en répression, les a condamnés à 24 mois de prison, dont 12 ferme et une amende d’un million ferme.

Noufou Nébié