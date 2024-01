Effort de paix : le département de la diplomatie fait don d’une valeur de 33 581 940 franc CFA

Le ministère en charge des Affaires étrangères a apporté ce vendredi 5 décembre sa contribution à l’effort de paix.

Il s’agit d’un don de vivres et de non vivres d’une valeur de plus de 33 millions de francs CFA, remis au ministère de la Défense nationale et des anciens Combattants et au ministère en charge de la Solidarité et de l’Action humanitaire.

Selon la directrice de cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Séverine Bationo, le don permettra de soulager les personnes déplacées internes et les enfants des FDS et des VDP tombés sur le champ d’honneur.

Ladite contribution a été réalisée grâce au soutien de la République populaire de Chine a précisé la directrice de cabinet.

Sidwaya.info