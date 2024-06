Egalité des chances en entreprise : La Caisse nationale de prévoyance sociale de Cote d’Ivoire décroche le label Gece

La Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d’Ivoire est désormais reconnue comme une entreprise qui met en œuvre une approche Genre, performance, croissance et développement (Gece). Le 25 juin, à l’auditorium de son organisation, à Abidjan, Plateau, elle a reçu officiellement des mains de la Conseillère Spéciale Chargée du Genre du Premier Ministre, Titulaire de la Chaire Unesco « Eau, Femme et Pouvoir de Décision », Euphrasie Kouassi Yao, sa certification sous le regard bienveillant de la directrice du Bureau norme audit (Bna) et de la gérante du cabinet Genre compétitivité et développement durable (Geced).

Bien avant la remise, la directrice générale de la Gna, Olga Kouassi a signifié au premier responsable de la caisse de prévoyance sociale que c’est notamment parce que sa stratégie de gestion est en lien avec les objectifs Genre que la Bna a validé l’audit d’avant certification.

A l’en croire, la Cnps établie dans sa gestion une matrice des attentes et besoins du personnel grâce à un dispositif de prise en compte. Met en place un cadre pour qu’Hommes et Femmes soient efficacement repartis au sein de l’organisation afin de libérer leur potentiel intrinsèque. « Avec cette étape d’audit initiale qui a permis votre certification, la Bna a été convaincu que la maison Cnps a été convenablement bâtie selon les règles architecturales et les bonnes pratiques de construction. Egalement cela nous permettra de voir au fil des années à venir que la maison est convenablement aménagée, décorée et qu’il y fait bon vivre », a-t-elle imagée.

Gisèle Meledje, gérante du cabinet Geced a quant à elle donné les quatre grands avantages pour une entreprise d’être labellisée. Qui sont l’identifier des opportunités d’affaires pour l’entreprise, l’amélioration de sa productivité, son identification par le consommateur comme une marque prestigieuse. Parce que le labelle devient pour elle un instrument pour construire « l’Entreprise nouvelle », la marque employeur.

Des mots satisfaisants pour Charles Kouassi, directeur de la Cnps qui se réjouit du fait qu’à la suite de l’évaluation des pratiques concernant l’égalité des chances entre hommes et femmes en entreprise ; au regard de l’engagement à bâtir une institution où tous les individus, hommes et femmes, ont accès aux mêmes opportunités et bénéfices, notamment, la Cnps est désormais certifiée en matière d’égalité de genre. « La certification que nous recevons aujourd’hui est plus qu’un symbole ; c’est un rappel puissant de notre responsabilité en tant qu’organisation envers nos employés, nos partenaires et la société dans son ensemble. Ensemble, nous continuerons à avancer vers un avenir où l’égalité du genre n’est pas seulement un objectif, mais une réalité », a-t-il soutenu.

Avant que la Titulaire de la Chaire Unesco, Euphrasie Kouassi Yao le label Gece qui vient d’être décerné constitue la première initiative de ce type en Afrique et au-delà. Car il s’agit d’une réalisation qui correspond parfaitement à la vision du président Alassane Ouattara. Elle a félicité le directeur général, le personnel de l’entreprise et invité les autres structures à s’inscrire dans cette démarche.

K

(collaborateur)