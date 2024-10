Éliminatoire CAN Maroc 2025 : victoire des Etalons, la pression monte à Dakar

Considéré comme le favori du groupe L, le Sénégal est sous pression, vu que les Etalons du Burkina Faso s’emparent de la tête du groupe en battant les Hirondelles du Burundi par 4 buts à 1. le Sénégal entre dans une nouvelle ère après le limogeage d’Aliou Cissé, qui était à la tête de l’équipe pendant plus de 9 ans.

Les Lions de la Teranga se trouvent sous pression et une victoire contre le Malawi ce 11 octobre, pourrait calmer les critiques. Il faut absolument gagner pour se mettre en confiance et se repositionner dans la course à la qualification. Regard des deux derniers adversaires que sont le Burkina Faso et le Burundi qui ont causés beaucoup difficultés aux Lions de la Teranga lors de la 1ère et deuxième journée.

Les Flammes ont perdu 6 de leurs 7 derniers matches, dont 2 lors des qualifications pour la CAN 2025, et sont les outsiders évidents pour cette rencontre. Cependant, le dernier face-à-face entre ces deux sélections s’est terminé sur un score de 0-0 et le Malawi tentera de profiter des problèmes de ses adversaires qui remplacé son sélectionneur Aliou Cissé par Pape Thiaw en pleine éliminatoire.

Hubert Bado