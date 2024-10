Soutien humanitaire au Burkina Faso : le Japon octroie une aide alimentaire de plus de 2 milliards de francs CFA

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, et l’Ambassadeur du Japon au Burkina Son Excellence Monsieur Jun NAGASHIMA, ont procédé ce jeudi 10 octobre 2024, à la signature et à l’échange de Notes, pour l’exécution de l’aide alimentaire K-R 2024 du gouvernement japonais au profit du Burkina Faso.

D’une valeur de plus de 2 milliards 400 millions de francs CFA, ce geste de solidarité selon le diplomate japonais, vise à soutenir le gouvernement burkinabè dans la gestion de la crise humanitaire engendrée par l’insécurité, et traduit l’engagement du Japon à toujours rendre sa coopération dynamique avec le Burkina Faso.

Au regard du défi humanitaire, cette aide a connu une augmentation de plus de 500 millions de francs CFA par rapport à 2023.

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a traduit toute la reconnaissance du Burkina Faso à l’endroit du gouvernement et du peuple japonais.

SEM Karamoko, Jean Marie TRAORE s’est dit très satisfait de la vivacité des relations entre le Burkina Faso et la république du Japon, depuis plus de 60 ans de coopération, avec des acquis tangibles dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de l’agriculture, de la formation du capital humain, et de l’intégration régionale entre autres.

Selon le ministre TRAORE, ce soutien va contribuer à satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels du moment, tout en permettant à notre pays de s’organiser pour assurer son autosuffisance alimentaire.

Il a d’ailleurs souligné que l’offensive agricole lancée par le Président du Faso le Capitaine Ibrahim TRAORE, vise fortement l’atteinte de cette autosuffisance alimentaire, et la garantie de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso.

