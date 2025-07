Initiative présidentielle Faso Mêbo: les motards du Faso « livrent » plus de 34 tonnes de ciment

Le club des motards du Faso a fait un don de ciment à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », samedi 5 juillet 2025, à Ouagadougou.

L’engouement pour l’initiative présidentielle « Faso Mêbo » ne faiblit pas. Depuis son institution, le 16 octobre 2024, par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les dons se multiplient. Les motards du Burkina Faso ont répondu à l’appel à contribution. Ils ont offert plus de 34 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo » pour témoigner de leur volonté à contribuer à la construction d’un Burkina nouveau. La remise symbolique du don a eu lieu, samedi 5 juillet 2025 à Ouagadougou.

Composé de « free bikers Burkina », « west coast adventure-WCA », « élite bikers club », « motards du Faso », « dafra riders », « club motards au Burkina Faso », « les bikeuses burkinabè », « cross team Faso » et « liberty riders », le club des motards du Burkina Faso s’est dit fortement engagé à soutenir les autorités pour rendre les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso plus attractives. « C’est notre manière de faire une action communautaire pour soutenir le développement socio-économique de la Nation. A travers ce don, l’ensemble des clubs entend inviter tous les Burkinabè à emboiter le même pas, car aucune contribution n’est dérisoire », a déclaré le président du club Abdel Azize Konaté.

Le coordonnateur de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé a remercié les membres du club pour leur contribution, en plus des sensibilisations diverses sur la sécurité routière. Il a exprimé également sa joie de constater l’amour que les Burkinabè portent à leur Nation. Après la remise du don, les motards ont joint l’acte à la parole en confectionnant des pavés.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)