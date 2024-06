Dominateurs au score 2-0 à la pause, les Etalons se sont fait rattrapés en toute fin de partie par les Leone Stars de la Sierra Leone en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. C’était au cours d’un match disputé hier au stade du 26 Mars de Bamako, au Mali.

Lorsqu’à 2 heures du coup d’envoi la chanson de Floby résonne dans le stade du 26 Mars de Bamako, quelques membres de la délégation burkinabè déjà présents sur les gradins « ont ressenti des frissons ». Ils ont dû entre temps croire qu’ils étaient au stade du 4-Août. Ils s’en rendront compte quelques minutes plus tard que l’enceinte est à niveau dans sa partie Ouest, contrairement au mythique 4-Août. Qu’à cela ne tienne, c’est un grand public estimé à 20 000 spectateurs qui est venu pousser Steeve Yago et ses coéquipiers à la victoire. Cela pouvait-il en être autrement pour un match avec une entrée libre ? Oui, car l’appel lancé par le ministre des Sports malien a eu toute son importance. Rendant visite aux Etalons la veille du match, Abdoul Kassim Fomba a invité ses compatriotes à effectuer le déplacement du stade pour supporter le Burkina, « un pays de l’Alliance des Etats du Sahel » (AES). En plus de la troupe d’animation de l’union des supporters des Aigles, des journalistes maliens à la tribune de presse comme le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali, Baba Traoré, avaient arboré la tunique des Etalons. Toute chose qui va pousser les poulains de Brama Traoré à faire une bonne entame de match. Ils acculent les Leone Stars d’entrée qui concèdent la première occasion (3e). Franck Lassina Traoré voit sa frappe repousser par la barre transversale.

Un manque d’efficacité qui se paie cash

Le côté gauche des Etalons avec le tandem Mohamed Ouédraogo-Hassane Bandé tient le bon bout. Ils réussissent fréquemment à percer la défense sierra léonaise. Le danger est permanent. Par manque d’efficacité, Franck Lassina et Aziz Ki ne parviennent pas (24e et 30e) à être décisifs. La domination burkinabè est nette et limpide, de bon augure pour les poulains du sélectionneur Brama Traoré. Le but arrivera enfin à la 37e par Aboubacar Dango Ouattara. Du bout du pied, suite à un excellent service de Stéphane Aziz Ki, il envoie la balle dans la lucarne du portier sierra léonais. L’homme de cette première partie est sans conteste Dango Ouattara qui revient à la charge 8 minutes plus tard après son ouverture du score.

Partie en roue libre depuis le rond central, il est fauché dans la zone de vérité, occasionnant un penalty. Sentence exécutée sans trembler par Franck Lassina Traoré. Un 2e but qui permet aux Etalons d’entrer pour la période d’oxygénation avec une avance conséquente. Ils reviennent de la pause sur leur bonne lancée. Mais, contre le cours du jeu, la Sierra Leone profite d’un corner pour réduire le score (57e) par son homme fort Augustus Karoso. Un but qui sonne le réveil sierra léonais qui passe à côté de l’égalisation (60e) quelques minutes plus tard. La partie s’équilibre au fil des minutes. Les deux staffs techniques injectent du sang neuf au même moment (67e). Les Etalons, comme en première période, gâchent toujours leurs bonnes occasions. Et la sanction tombe pour Steeve Yago et ses coéquipiers avec le but égalisateur d’Amadou Bakayoko (87e). Les Etalons, après la défaite du Caire le 6 juin dernier face aux Pharaons, se tirent une balle dans le pied avec ce match nul au goût de défaite. Pourtant, il y avait suffisamment de place pour une large victoire au stade du 26-Mars de Bamako, ce qui leur aurait permis de se rapprocher de l’Egypte, leader du groupe, qui avait été accrochée plus tôt dans la journée par la Guinée-Bissau.

Yves OUEDRAOGO Depuis Bamako