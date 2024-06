La Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) de la région des Hauts-Bassins a été victime d’une inondation, le dimanche 9 juin 2024. Cette inondation a causé d’énormes dégâts matériels.

Des parties du mur de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) écroulées, des bureaux remplis d’eau et de boue, difficile de se déplacer à l’intérieur du bâtiment. Du bureau du directeur régional à la salle de rédaction jusqu’au studio d’enregistrement, l’inondation suite à la forte pluie qui s’est abattue sur la ville de Sya dans la soirée du dimanche 9 juin 2024 a causé d’énormes dégâts. Dans les locaux, tout est presque irrécupérable à cause de l’ampleur de l’eau. Aucun appareil électronique ne fonctionne. Dans la matinée du lundi 10 juin 2024, la désolation se lit sur le visage des agents de la télévision. Du matériel de travail comme les caméras, les dictaphones, les ordinateurs et des micros, ainsi que certains documents irrécupérables, envahis par les eaux et qui témoignent de l’ampleur des dégâts sont étalés pêle-mêle dans de la boue au milieu de la cour. Le rédacteur en chef de la Radio, Alpha Yaya Traoré, dit être sans voix face à cette situation. Le bâtiment qui abrite la radio, à ses dires, a subi plus de dégâts matériels. A l’écouter, les appareils sont foutus » ainsi que les documents administratifs. « Présentement, la radio ne pourra pas émettre à cause des dégâts causés par l’eau », affirme-t-il avec désolation. Même constat au niveau du studio de la télévision. Des fenêtres défoncées, des bureaux remplis de boue. A peine l’on peut respirer dans le studio de la présentation à cause de l’odeur que dégage la moquette au sol. Là aussi, les programmes de la télévision sont aux arrêts.

Des agents de la RTB2 pris au piège

Le directeur de la RTB2 Haut-Bassins, Ollo Poda, est aussi sans voix face aux dégâts causés par les eaux. « En ces périodes de changements climatiques, une petite pluie avec beaucoup de vent peut venir mettre la désolation dans les cœurs», relate-t-il. Cette situation a surpris certains employés qui se trouvaient dans les locaux. En témoigne la fenêtre cassée qui a servi d’issue de secours pour certains d’entre eux qui se trouvaient dans le studio de montage de la télé. Selon le témoignage de l’un des rescapés de cette inondation, Fidèle Sow, journaliste, c’est à l’heure de la présentation du journal qu’ils ont été pris au piège par la pluie. A l’écouter, c’est après un long moment de pluie qu’ils ont alerté les sapeurs-pompiers, qui se sont déployés sur les lieux afin de minimiser les dégâts. « Nous avons regardé impuissamment tous nos matériels dans l’eau pour se sauver », se remémore le journaliste. Pour Ollo Poda, le service va faire recours aux spécialistes du bâtiment et de l’assainissement pour prévenir les prochaines situations. « Nous avons les techniciens urbanistes, les techniciens d’assainissement vers qui nous allons partir pour qu’ils puissent nous proposer des solutions qui seront transmises aux autorités afin de voir de quel accompagnement nous pourrons bénéficier », indique-t-il. Selon lui, Il est très difficile de faire un bilan actuellement. « Il sera salé au regard de l’ampleur des dégâts », a-t-il martelé avec amertume.

Bénonézigouwala SOMDA (Stagiaire)