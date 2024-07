Enseignement supérieur et Recherches   L’ISSP reçoit le Certificate of Achievement for Organizational Capacity

L’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) de l’Université Joseph Ki-Zerbo a reçu le jeudi 04 juillet 2024 à Ouagadougou, un certificat international dénommé “ Certificate of Achievement for Organizational Capacity”.

L’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) de l’Université Joseph Ki-Zerbo a reçu un certificat international dénommé “ Certificate of Achievement for Organizational Capacity”. Il est délivré par l’ONG internationale Jhpiego, selon les normes internationales dont celles de l’USAID. Ce qui facilitera davantage la mobilisation des ressources auprès de grands bailleurs. La cérémonie officielle de certification s’est tenue le jeudi 4 juillet 2024 à Ouagadougou dans l’enceinte de l’Université Joseph Ki-Zerbo. «La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, revêt une importance capitale pour le ministère en charge de la Recherche», a indiqué le représentant du secrétaire général du ministère en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Dr Serge Diabouga. Il a laissé entendre que c’est la première fois qu’un établissement public d’enseignement et de recherche reçoit une telle distinction dans l’exercice de ses missions. Le représentant du SG a donc confié qu’au-delà de l’ISSP, c’est la visibilité de l’université Joseph Ki-Zerbo qui se retrouve rehaussé en un moment où les institutions public et de recherche sont confrontées à des défis énormes.

Le Directeur général de l’ISSP, Pr Abdramane Soura, a pour sa part affirmé que cette certification est l’aboutissement d’un processus d’accompagnement technique de l’ONG Jhpiego à travers sa représentation pays au Burkina Faso, qui a duré 4 ans. Ce certificat selon lui, vient hisser l’ISSP au rang des institutions de recherche modèles répondant aux normes et standards. Pr Soura a confié qu’en plus de sa vocation enseignement, l’ISSP a développé de solides capacités dans le domaine de la recherche en s’appuyant sur une collaboration institutionnelle à travers le monde.

29 projets de recherche et 47 travaux d’expertise réalisés

Il a aussi précisé que les cinq dernières années ont été particulièrement marquées par un élargissement du réseau de partenaires avec une trentaine de nouveaux partenaires à l’ISSP. « Ce volume des partenaires techniques et financiers témoigne de l’importance des activités de recherche et des travaux d’expertise à l’ISSP. Nous avons exécuté au cours des cinq dernières années au total 29 projets de recherche et 47 travaux d’expertise », a-t-il soutenu. Et de poursuivre que malgré ce palmarès, l’environnement international marqué par la concurrence et la rareté des ressources financières commande que l’institut recherche l’excellence en vue d’atteindre les objectifs fixés. Il a également affirmé qu’à la faveur du projet “ Performance Monitoring for Action” (PMA), l’ISSP a bénéficié de renforcement de ses capacités organisationnelles grâce à l’appui de l’ONG internationale Jhpiego. « Je suis heureux aujourd’hui, de constater que le comité d’experts de Jhpiego aux Etats-Unis a estimé que l’ISSP rempli désormais les critères exigés et l’a jugé digne de recevoir la certification internationale.

Quant au Directeur Pays de Jhpiego, Mathurin Bonzi, il a fait savoir que la collaboration entre Jhpiego et l’ISSP s’inscrit dans le cadre de la plateforme de recherche dénommé Performance Monitoring for Action” (PMA). Il a donc expliqué qu’en plus de ces activités de recherches, cette collaboration a pris en compte un volet important qu’est le renforcement des capacités organisationnelles de l’institut à travers l’appui technique de Jhpiego. « Conduit entre 2019 et 2024, cet appui devrait permettre à l’ISSP d’identifier et de combler des gap en matière de gouvernance et de leadership, de gestion administrative et financière, de gestion des ressources humaines, de gestion des projets, de communication, de visualisation et de l’utilisation des données », a souligné le représentant du SG. Il a par ailleurs félicité l’ISSP des résultats atteint et la certification reçue.

