Meeting de Sotteville : Hugues Fabrice Zango remporte la médaille d’or

Le triple sauteur burkinabè, Hugues Fabrice Zango, a brillé jeudi soir au meeting international de Sotteville en France, en remportant la médaille d’or avec une performance impressionnante de 17,38m.

Hugues Fabrice Zango, déjà reconnu pour ses exploits sur la scène internationale, a une nouvelle fois démontré son talent et sa détermination en surpassant ses concurrents. Sa performance de 17,38m a non seulement assuré sa victoire, mais a également confirmé sa position parmi les meilleurs triple sauteurs du monde.

La médaille d’or de Zango au meeting de Sotteville s’ajoute à son palmarès impressionnant et inspire de nombreux jeunes athlètes au Burkina Faso et au-delà. En outre, ses performances continuent de mettre en lumière le talent et la détermination des sportifs burkinabè sur la scène internationale.

Augustin Sogoh Sanou

Sidwaya.info