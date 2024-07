Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption : 10 nouveaux contrôleurs d’Etat intègrent l’institution

Les dix (10) nouveaux contrôleurs d’Etat, nommés le 14 juin 2024 pour le compte de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), ont prêté serment le vendredi 05 Juillet 2024 à Ouagadougou.

Devant le président du Conseil constitutionnel, Me Barthelemy Kéré, les dix (10) nouveaux contrôleurs d’Etat de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) ont prêté officiellement serment ce vendredi 05 Juillet 2024. Il s’agit de Louis Nikiéma, Sana Stanislas Nana, Gané Gandema, Daouda Dao, Elie Rouamba, Soumaila Savadogo, Phillipe Somé, Delwendé Paul 2e jumeau Tapsoba, Noèl Millogo et Kani Vincent Sana. Ils ont juré et pris l’engagement solennel devant le peuple burkinabè de bien défendre ses intérêts.

Selon le président du Conseil constitutionnel, cet acte leur confère, entre autres, missions la prévention de la corruption et des infractions assimilées, la déclaration d’intérêt et de patrimoine et le contrôle administratif interne. « Vous êtes appelés à exercer votre fonction avec impartialité, indépendance, honnêteté, dignité et loyauté car de votre rigueur dépend la confiance des citoyens envers l’ASCE-LC. Le peuple attend le retour du désintéressement et de la redevabilité dans la gestion de la chose publique », a souligné Me Kéré. Et de poursuivre que les nouveaux contrôleurs doivent, par l’accomplissement de leurs missions, contribuer à rehausser davantage l’image de l’institution et de l’aider à surmonter les défis qui se présentent à elle. « Soyez des sentinelles pour veiller au grain de sorte à ce que les ressources publiques soient utilisées à bon escient et dans la probité », a-t-il conseillé.

Pour le Contrôleur général d’Etat adjoint par intérim, Urbain Millogo, ces nouveaux contrôleurs d’Etat vont apporter leur pierre à la promotion de l’intégrité, la transparence et la lutte contre la corruption. « Nous avons besoin de ce sang neuf pour s’engager pleinement dans l’atteinte des objectifs de lutte contre la corruption », a-t-il indiqué.

A ce propos, le nouveau contrôleur d’Etat, Daouda Dao a soutenu que le serment qu’ils viennent de faire, est un appel à leur sens d’intégrité, toute chose qui va leur permettre d’exercer pleinement leur mission et va leur rappeler la noblesse de la mission et l’engagement qu’ils ont pris de servir loyalement le peuple burkinabè. « Nous allons donner davantage le meilleur de nous-même et défendre l’intérêt du peuple car nous mesurons la lourdeur de cette fonction », a-t-il confié.

Fleur BIRBA

