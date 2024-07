AES : Les présidents Traoré et Goïta attendus à Niamey ce vendredi pour un sommet

Les présidents burkinabé et malien, le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta, se rendront ce vendredi 5 juillet 2024 à Niamey pour participer à un sommet historique. Avec leur homologue nigérien, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, les trois chefs d’État tiendront le premier sommet de l’Alliance des États du Sahel (AES) ce samedi 6 juillet.

La Présidence du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) a annoncé cet événement important dans un communiqué, soulignant l’importance de cette rencontre historique. « En cette circonstance historique et à l’occasion de l’arrivée à Niamey de leurs Excellences le Capitaine IBRAHIM TRAORE, Président du Faso, Chef de l’État, le Colonel ASSIMI GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État du Mali; le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI invite les populations de Niamey et environs à sortir massivement le Vendredi 5 Juillet 2024, après la prière de vendredi pour réserver un accueil chaleureux, digne de l’hospitalité légendaire du peuple nigérien, aux Chefs d’État de l’AES et à leurs délégations. »

Ledit sommet vise à entre autres renforcer la coopération entre les trois pays membres de l’AES, afin de mieux coordonner leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et de promouvoir le développement économique et social dans la région. L’AES, créée le 16 septembre 2023, se veut être une plateforme de collaboration pour les États sahéliens afin de mutualiser leurs ressources et stratégies face aux défis communs.

Ainsi, la rencontre de Niamey symbolise l’unité et la solidarité entre les nations du Sahel, qui sont confrontées à des crises sécuritaires persistantes. En se réunissant, les présidents Traoré, Goïta et Tiani démontrent leur engagement à travailler ensemble pour la stabilité et le développement de la région.

Les attentes sont élevées pour ce sommet, qui pourrait marquer un tournant décisif dans la coopération régionale et la lutte contre les défis sécuritaires et économiques qui pèsent sur les pays membres.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : Communiqué de la Présidence du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP)