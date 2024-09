Etablissements de formation professionnelle :un forum pour diagnostiquer les défis

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a présidé la cérémonie d’ouverture du forum des Etablissements de formation professionnelle (EFPE) de l’Etat, jeudi 26 septembre 2024, à Ouagadougou.

Les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) sont confrontés en ce moment à de nombreux défis, notamment celui sécuritaire qui a conduit à la prise de décisions courageuses pour la survie de la Nation. Ainsi, les Etablissements de formation professionnelle s’inscrivent dans cette même orientation. C’est dans cette optique que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a organisé le forum des Etablissements de formation professionnelle (EFPE) de l’Etat, jeudi 26 septembre 2024 à Ouagadougou.

La présente session du Forum/EFPE a pour thème : « Contribution des Etablissements de formation professionnelle de l’Etat burkinabè à l’affirmation de la souveraineté des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ». Pour le ministre en charge de la formation professionnelle, le forum est un cadre qui vise à mutualiser et à encadrer les réformes des curricula, de l’orientation pédagogique, du règlement intérieur et de la gestion des ressources humaines. En sus, il a indiqué que la situation sécuritaire des pays de l’AES recommande que la formation professionnelle qui est la vitrine des politiques publiques se penche sérieusement sur l’apport de celle-ci pour la conquête permanente de la liberté. « Au cours des travaux, nous allons expliciter les aspirations souverainistes des pays de l’AES, identifier les apports pertinents des EFPE dans le combat pour la souveraineté du Burkina, faire des recommandations afin de relever les défis de la formation professionnelle », a relevé M. Bazié. Le directeur général de l’Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire, Abdoulaye Sidibé, s’est réjoui de la tenue de cette présente session du forum/EFPE dans ses locaux. « Ici, nous faisons deux types de formations à savoir, la formation initiale et la formation continue », a-t-il fait savoir. Il a ajouté également que la formation à l’Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire se déroule en cinq phases afin de former des agents compétents pour relever les défis actuels.

Donald NIKIEMA