Ethique en santé : Des professionnels posent le débat

Les organisations non gouvernementales ICI Santé et Pull for progress Burkina Faso ont organisé, le jeudi 28 décembre 2023, à Ouagadougou, un débat entre praticiens et patients autour de l’éthique dans le domaine de la santé.

Les professionnels de la santé et les patients parlent de leurs attitudes respectives dans les structures sanitaires au Burkina. Sur initiative de ICI Santé, représenté par son directeur général, Dr Jean Baptiste Guiard-Schmid et Pull for progress Burkina, représenté par Dr Stéphane Benagabou, chargé du département « actions de santé », ils ont partagé leurs expériences sur les questions d’éthique en santé, le jeudi 28 décembre 2023 à Ouagadougou.

« Les soignants sont constamment confrontés aux questions d’éthique dans leur pratique quotidienne. Ils agissent souvent en violation de la déontologie », a expliqué Dr Jean-Baptiste Guiard-Schmid. La présidente de l’Association des femmes albinos, Maimouna Démé, a témoigné des difficultés d’accès aux soins des albinos. Elle a surtout fait cas des stigmatisations dont, ils sont victimes de la part des agents de santé. Mme Démé a appelé, les professionnels de la santé « à accepter l’être humain avant même sa maladie ».

L’ancien ministre de la Santé, Pr Nicolas Méda a indiqué que ce rejet pose un problème de comportement des médecins et des valeurs humaines qu’ils promeuvent. Il les a exhortés à plus de leadership et de la compassion à l’égard des patients. L’autre aspect que les praticiens de la santé ont évoqué, c’est la mise en danger de leur vie pour soigner les malades. Dr Eric Dienderé, médecin, a également partagé son expérience de la gestion des débuts de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Il a expliqué que lorsque les premiers cas ont été détectés et conduits au Centre hospitalier universitaire(CHU) de Tengandogo pour être pris en charge, les agents de santé ne disposaient pas d’équipements adéquats à cet effet. « Pendant la Covid-19, nous avons fait face à des obstacles qui ne nous ont pas empêchés d’agir », a-t-il confié.

Dr Jean-Baptiste Guiard-Schmid a rappelé, les règles d’éthique en santé, en appelant les professionnels de la santé à s’en approprier. Elles se résument, entre autres, à la bienveillance à l’endroit du patient, la justice et l’équité dans l’accès aux soins. Les initiateurs ont salué la pertinence des échanges et promis d’en faire un cadre de dialogue entre praticiens de la santé et patients.

Diakaridia SIRIBIE.