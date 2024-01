Lutte contre le terrorisme : le Chef de l’Etat remet un important lot de matériel militaire au ministère de la Défense

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a remis, ce vendredi matin, un important lot de matériel militaire au ministère de la Défense et des Anciens combattants. Ce matériel acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabè est composé de moyens roulants, d’armes de combat et de munitions. Son acquisition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d’équipement de forces armées nationales.

En remettant les clés du matériel roulant au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Chef de l’Etat l’a exhorté à « commencer le développement tant attendu de la guerre ». « Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je saurai repartir vers le peuple. Nous attendons des résultats. Bonne chance et faites-en un bon usage », a précisé le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Le ministre en charge de la défense, Kassoum COULIBALY a rassuré le Président de la Transition de l’utilisation du matériel reçu « à bon escient, sachant que ce sont les contributions faites à partir de la sueur de l’ensemble de ce peuple burkinabè ». Il a remercié les Burkinabè qui consentent d’énormes efforts pour le retour de la paix dans notre pays.

Le Général de Brigade Kassoum COULIBALY a rappelé que l’acquisition de ce lot de matériel est la première d’une série de cinq prévues dans le cadre du plan stratégique d’équipement annoncé par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE dans son message à la Nation du 31 décembre 2023. Les quatre lots restants sont attendus dans les prochains mois.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso