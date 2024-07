Examens du BTS 2024: plus de 1 400 candidats à l’assaut du diplôme

Le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Samuel Paré, a présidé le lancement des examens du Brevet de technicien supérieur (BTS), jeudi 18 juillet 2024, à Ouagadougou.

Ils sont plus de 1 400 étudiants au Burkina à aller à la conquête du Brevet de technicien supérieur (BTS). Le top départ des examens a été donné par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Samuel Paré, jeudi 18 juillet 2024 à Ouagadougou, au lycée Marien N’Gouabi.

« Le BTS, en tant qu’examen national, est une étape très importante qui contribue à la dynamique actuelle du gouvernement qui a besoin de ressources humaines qualifiées pour mettre en œuvre la politique de développement de notre Nation », a-t-il déclaré à l’issue du lancement des épreuves. Il a indiqué que sur plus de 1 400 candidats, il y a plus de 61% de filles qui vont compétir à Ouagadougou comme à Bobo.

Selon le chef du centre du lycée Marien N’Gouabi, Lazare Sebgo, ce sont 1 158 candidats qui sont répartis dans 44 salles dans 24 options diversifiées. Le secrétaire général a indiqué que les candidats admis peuvent directement se lancer sur le marché de l’emploi, notamment dans les domaines tertiaires et professionnels. « Après le BTS, on peut s’insérer dans les tissus économiques tout comme on peut continuer pour faire la licence professionnelle ou même continuer pour le master par la suite.

En effet, le BTS abouti à une formation qualifiante qui permet d’entrer directement dans les tissus économiques mais qui ouvrent aussi les disponibilités pour pouvoir continuer des formations classiques », a-t-il ajouté. Landry Bado, candidat en Réseau informatique et télécommunication a confié être confiant et espère de bons résultats. « Il y a la peur mais, j’ai confiance », a-t-il confié. Les résultats de cet examen seront connus le dimanche 28 juillet 2024.

Soumaila BONKOUNGOU

Laure KABORE

(stagiaire)