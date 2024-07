Les rues sales

Ce geste est assez fréquent dans les rues de la capitale Ouagadougou et bien dans d’autres villes du Burkina Faso. Selon cette image, on est bien tenté de dire que le travail est à moitié accompli. En effet, le nettoyage de son cadre de vie est une belle et bonne chose. Mais, les caniveaux sont loin d’être des lieux de déversement d’ordures quoi que celles-ci puissent passer près de la porte. Ce caniveau « suffoquant » d’ordures devient malheureusement, un nid de microbes et de terreau fertile pour les moustiques. Donc, un danger pour l’Homme. Les ordures ont leur bac et l’usage des caniveaux reste le drainage des eaux. Faisons preuve de bon sens et gardons toujours nos cadres de vie propre. C’est un acte citoyen.