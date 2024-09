FOCAC 2024 : Renforcer les liens stratégiques entre la Chine et l’Afrique

Demain 4 septembre 2024 s’ouvre à Pékin, capitale de la République populaire de Chine, le Forum Chine Afrique (FOCAC) qui se tiens cette année sous le thème : « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ».

Tous les projecteurs sont actuellement rivés vers la capitale chinoise où s’ouvre demain 4 septembre 2024 le Forum Chine-Afrique (FOCAC). Prévu pour durer trois jours, cette rencontre de haut niveau constitue un moment décisif dans le renforcement des relations sino-africaines. En tant qu’acteur clé en Afrique, la Chine est le principal partenaire commercial de l’Afrique et une source significative d’investissements.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Chen Xiaodong, a déclaré qu’il est désormais “le bon moment” d’approfondir la coopération entre la Chine et l’Afrique. Pour lui, la Chine et l’Afrique devraient utiliser cette réunion pour exprimer une « voix forte » pour le Sud global dans la réforme de la gouvernance mondiale. « La Chine et les pays africains sont tous deux des membres importants du Sud global, et l’Afrique connaît un nouveau réveil en promouvant activement le processus d’unité, d’auto-amélioration et d’intégration », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie burkinabè Karamoko Jean Marie Traoré est arrivé depuis le samedi 31 août 2024 à Pékin où il prendra part au forum avec une forte délégation conduite par le Premier ministre Maître Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla. De ce qu’il a dit, le Burkina Faso saisira cette occasion pour renforcer ses liens de coopération avec la République Populaire de Chine, et partager sa vision sur les thématiques qui seront abordées à ce forum. Il s’agit principalement de la paix et la sécurité, de la gouvernance politique, de l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture, et de la copération dans le cadre de l’Initiative “ la ceinture et la route”.

Les représentants des 53 pays africains membres du FOCAC participeront au sommet de trois jours, le quatrième depuis 2006. Le président chinois Xi Jinping assistera à l’ouverture du Sommet où il prononcera un discours important.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pekin, Chine)