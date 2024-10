FOCAC 2024  : Une étape historique dans le développement des relations sino-africaines, selon l’Ambassadeur Lu Shan

Le Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè (CJPC-BF) en collaboration avec l’Ambassade de Chine au Burkina a organisé un atelier de restitution sur sa participation au 9e Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) le samedi 28 septembre 2024 à Ouagadougou présidé par l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Lu Shan.

Le 9e Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) a été une occasion pour des membres du Club des Jeunes pour la Promotion de la Coopération Sino Burkinabè (CJPC-BF) de comprendre d’avantage et renforcer leurs connaissances sur le modèle de gouvernance et de développement de la Chine. Cela s’est fait à travers un Séminaire international qui a lieu du 27 Août au 09 septembre 2024 en Chine. En plus d’être une opportunité de découverte du beau paysage de la Chine et de ses sites touristiques modernisés avec la tradition chinoise, ce séminaire a surtout été une occasion de partage d’expérience des cas pratique de développement.

Revenus satisfaits de ce séjour au regard des grands résultats obtenus, les participants ont décidé de partager leur expérience avec les autres membres du club. D’où l’organisation d’un atelier de restitution le samedi 28 septembre 2024 à Ouagadougou. En plus du point sur la participation du club au séminaire, cette rencontre a été l’occasion de poser le débat sur les opportunités que présentent un tel forum pour le Burkina Faso. Cela s’est fait à travers trois communications majeures.

La première, livrée par Francis Hien, Ambassadeur chargé de mission auprès du Ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a porté sur les enjeux et opportunités du FOCAC 2024 pour la coopération sino-africaine et sino-burkinabé.

Le second thème a concerné les spécificités et traits distinctifs de la coopération et a été développé par Adama Compaoré, ancien Ambassadeur du Burkina Faso en Chine.

Wang Wenzhang, Conseiller politique à l’Ambassade de Chine au Burkina a également livré une communication sur les perspectives de la coopération sino-burkinabè après le FOCAC. Il a noté en résumé que la Chine et les pays africains dont le Burkina sont des frères politiques, des amis de sécurité et des partenaires de développement qui sont appelés à évoluer ensemble.

Le défi à relever selon lui est de renforcer la connaissance mutuelle, la solidarité et le soutien entre les deux parties. De son avis le respect et la confiance, la non-ingérence et la compréhension, principes de base de cette coopération constituent des opportunités .

Pour l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Lu Shan, le récent Sommet du FOCAC, tenu avec succès à Beijing du 4 au 6 septembre, a marqué une nouvelle étape historique dans le développement des relations sino-africaines et, plus spécifiquement, sino-burkinabè. Ayant accompagné la délégation burkinabè à ce sommet, il a partagé trois réflexions majeures lors de l’atelier de restitution.

Il a d’abord noté que les relations sino-africaines ont atteint une profondeur inédite. « Au cours des 70 dernières années, quelle que soit l’évolution de la situation internationale, la Chine et l’Afrique ont toujours été l’une pour l’autre les amis les plus fiables et les plus sincères et de bons partenaires sur la voie du développement et de la revitalisation », a-t-il indiqué. Poursuivant, il a noté qu’au cours du sommet, la Chine a établi ou rehaussé des partenariats stratégiques avec 30 pays africains, et les relations sino-africaines sont désormais rehaussées à une communauté d’avenir partagé de tout temps à l’ère nouvelle. Il s’agit selon lui non seulement de la consécration du partenariat Chine-Afrique fondé sur la solidarité et le soutien mutuel dans le passé, mais aussi de la création d’un nouveau point de départ pour leur marche commune vers la modernisation et leur collaboration étroite sur les grandes questions internationales.

Lu Shan a également souligné qu’un consensus conceptuel fort a émergé sur des questions majeures faisant référence aux six principes essentiels pour la modernisation proposés par le Président Xi Jinping notamment la justice et l’équité, l’ouverture et le gagnant-gagnant, la primauté au peuple, la diversité et l’inclusion, le respect de l’écologie, ainsi que la paix et la sécurité, qui ont résonné avec les dirigeants africains. Ce qui aura selon lui un impact majeur et profond pour guider l’accélération de la modernisation du Sud global et promouvoir la modernisation dans le monde.

La Chine et l’Afrique ont également procédé à une coordination stratégique sur la situation internationale et la gouvernance mondiale, et sont convenus de continuer à se soutenir fermement sur les questions touchant à leurs intérêts fondamentaux et préoccupations majeures. « Elles ont convenu d’unir leurs efforts pour construire une communauté d’avenir partagé, sauvegarder les intérêts communs des pays en voie de développement, et promouvoir l’équité et la justice internationales. Cela permettra de créer de fortes synergies en faveur de l’unité et de la montée en puissance des pays du Sud », est-il convaincu.

Par ailleurs, a relevé Lu Shan, la Chine et l’Afrique ont tracé une feuille de route ambitieuse pour leur coopération future, articulée autour de dix domaines stratégiques, tels que le commerce, la santé, le développement agricole, la protection de l’environnement et la sécurité commune. « Ces initiatives pratiques dotées d’objectifs quantitatifs donneront un nouvel élan à la cause de l’amitié et de la coopération entre la Chine et l’Afrique », a-t-il déclaré tout en rappelant que la Chine a décidé d’accorder un traitement tarif douanier zéro à 100% des catégories de produits burkinabè, d’octroyer une aide sans contrepartie de 17 milliards FCFA et une aide alimentaire de 1.7 milliard FCFA. Toute chose qui augure de lendemains meilleurs pour la coopération sino-burkinabè.

Nadège YAMEOGO