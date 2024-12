Fondation Mohammed VI des Oulémas africains : le Conseil supérieur adopte plusieurs projets pour 2025

La 6e session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, débuté mercredi 18 décembre dernier, à Fès au Maroc, a pris fin, vendredi 20 décembre 2024. Plusieurs projets de promotion de l’Islam modéré ont été examinés et adoptés pour le compte de l’année 2025.

En 2025, la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (FM6OA), en collaboration avec ses sections locales présentes dans 48 pays africains dont le Burkina Faso compte renforcer ses efforts de promotion de la foi islamique et de ses valeurs sacrées de tolérance, à travers l’Afrique. Les participants à la 6e session du Conseil supérieur de la Fondation ont adopté des projets dans ce sens qu’ils ont rendus publics, vendredi 20 décembre 2024, à l’occasion de la clôture de leur travaux débutés, mercredi 18 décembre dernier. Dans le rapport officiel de la réunion, il ressort que ces projets s’inscrivent dans les domaines d’action de chacune des quatre commissions permanentes de la Fondation. Ainsi, dans la commission des activités scientifiques et culturelles, il a été approuvé, entre autres, l’organisation d’un colloque international intitulé : « Dialogue des civilisations et des cultures dans le contexte africain ». Quant à la commission des études de la charia, elle a adopté plusieurs projets, notamment la création d’une plateforme de la fatwa sous le titre : « Académie des muftis africains » et le renforcement de la transmission du message religieux dans les sections de la Fondation. La commission de la réhabilitation du patrimoine islamique africain a, elle aussi, approuvé des projets dont l’organisation d’un colloque scientifique sur le thème : « Les manuscrits islamiques africains non arabes : genèse, état actuel et perspectives ». Pour sa part, la commission de communication, de coopération et de partenariat a adopté des projets tels que le lancement d’un programme d’enseignement religieux et de formation à distance et le développement du site web et des réseaux sociaux pour renforcer la présence numérique de l’institution.

Le secrétaire général de la FM6OA, Dr Sidi Mohamed Rifki, lors de la séance de clôture des travaux de la VIe édition du Conseil supérieur de la Fondation, a appelé les Oulémas (érudits musulmans) et les Alimates (érudites musulmanes), membres des différentes sections locales de la FM6OA à travers l’Afrique, à travailler à préserver et à promouvoir l’Islam tolérant et modéré. Il les a invités, dans ce cadre, à mettre en œuvre « de manière saine » et suivant une « méthodologie scientifique » les plans de la Fondation en vue de garantir l’atteinte des résultats escomptés. Pour Dr Sidi Mohamed Rifki, le roi du Maroc, Amir Al Mouminine, initiateur de la Fondation qui porte son nom, veut faire de l’institution un « cadre scientifique qui protège l’Islam et ses valeurs sacrées de tolérance à travers toute l’Afrique ».

Le pays des Hommes intègres à l’honneur

En marge de la session du Conseil supérieur de la FM6OA, il a été tenu une cérémonie de distinction de quatre personnalités parmi les Oulémas africains pour leur engagement social au sein de leurs communautés et leurs efforts dans la promotion de la foi islamique et ses valeurs de tolérance. Le burkinabè Cheick Boubakar Doukouré, président d’honneur de la section locale du Burkina Faso de la FM6OA, figure parmi ces personnes honorées. Au cours de la même cérémonie, trois autres burkinabè ont été distingués parmi des lauréats de différents concours organisés en 2024 par la FM6OA sur la recherche islamique et la récitation, la mémorisation et la psalmodie du saint Coran. Il s’agit de Ibrahim Dialla, Sana Konfé et Ousaama Zongo. Le Cheick Aboubakar Doukouré, exprimant sa satisfaction pour cette reconnaissance du pays des Hommes intègres dans le royaume chérifien, a confié qu’au-delà du partage des valeurs religieuses, les deux Etats entretiennent des relations cordiales, et ce, depuis plusieurs décennies. Il a salué, à l’occasion, l’engagement des autorités burkinabè pour le maintien de ces rapports « amicaux et fraternels » ainsi que leurs divers accompagnements à l’endroit de la section du Burkina Faso de la FM6OA. L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Royaume du Maroc, Mamadou Coulibaly, présent à la cérémonie pour soutenir la délégation du Burkina Faso conduite par le président de la section locale de la FM6OA, Boubacar Yugo, a félicité les lauréats burkinabè. Il a soutenu qu’ils ont contribué, à travers leur acte, « à honorer et à rehausser l’image du Burkina Faso à l’international ».

Mamady ZANGO

mzango18@gmail.com

(Depuis Fès au Maroc)