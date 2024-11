Formation technique et professionnelle: « Burkina Suudu Bawdè » se dévoile à la jeunesse de la Boucle du Mouhoun

« Burkina Suudu Bawdè » ou la Maison des compétences du Burkina a organisé, le mercredi 6 novembre 2024, à Dédougou, une campagne de communication autour de ses opportunités au profit de la jeunesse de la Boucle du Mouhoun.

Créée en juillet 2023 pour apporter une nouvelle dynamique dans le sous-secteur de la formation professionnelle, « Burkina Suudu Bawdè » (BSB) ou la Maison des compétences du Burkina reste méconnue par son public cible qui est la jeunesse. C’est pourquoi, elle a entrepris depuis le 4 octobre dernier, des campagnes régionales d’information et de communication sur ses missions et les opportunités qu’elle offre. Ce mercredi 6 novembre 2024, une équipe de la structure était face à la jeunesse de la Boucle du Mouhoun à cet effet.

Elèves, étudiants et jeunes en quête d’emplois ont suivi une communication et échangé autour des facilités qui leur sont offertes pour se former en vue d’entreprendre. Selon le représentant du directeur général de BSB, Pierre Ouédraogo, cette campagne vise à donner à la jeunesse toutes les informations relatives à sa structure. BSB a un dispositif de formation professionnelle qui du renforcement des différents acteurs dans plusieurs domaines, a-t-il rappelé. « C’est des possibilités de formation aux métiers qu’on met à la disposition, et il suffit au postulant de faire le choix.

Si la personne remplit ses conditions, elle est intégrée et prise en charge par BSB », a-t-il précisé. Et d’indiquer que la structure intervient dans 144 métiers se rapportant à neuf domaines. « C’est une gamme assez large de possibilités en termes de choix qui va du génie civile à l’agroalimentaire en passant par le génie électrique et le génie mécanique…», a-t-illustré. Le président de la délégation spéciale de Dédougou, Dieudonné Tougfo qui salue cette initiative, a invité la jeunesse à se former pour entreprendre.

« L’entreprenariat est source de création d’emplois et de richesses. Tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Il faut donc encourager ceux qui entreprennent », a-t-il lancé. La représentante du gouverneur, Adjara Kientéga, a salué les efforts faits par les autorités du pays pour le développement technique et professionnel des jeunes. Se

référant au recensement général de 2019, elle a rappelé que le Burkina Faso est riche de sa jeunesse, et que les 1/ 3 de la population a entre 15 et 35 ans.

Mais malheureusement, a-t-elle regretté, la moitié de cette jeunesse n’est ni dans un emploi, ni formée pour entreprendre. Elle a pensé que la réforme apportée par BSB est une initiative heureuse qui permettra de réussir l’insertion professionnelle des jeunes. Elle a de ce fait invité le public cible de BSB à s’approprier toutes les informations nécessaires pour pouvoir s’orienter et se positionner afin de contribuer au développement du pays. Pour sa part, elle a pris l’engagement d’œuvrer en collaboration avec les services techniques pour que la cible de la région ait toutes les informations nécessaires sur les opportunités offertes par BSB.

Adama SEDGO