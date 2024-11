La haute hiérarchie militaire a parfaitement épousé cette phrase du Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa rencontre avec les secrétaires généraux des ministères au lendemain de sa prise de pouvoir en octobre 2022.

A leur arrivée à la sortie de la 14e promotion des élèves officiers spécialistes (61) et de la 8e promotion des élèves officiers issus des rangs (62), le vendredi 27 septembre 2024, dans l’enceinte du Camp Guillaume au Groupement central des armées (GCA) de Ouagadougou, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général Kassoum Coulibaly (droite) et le Chef d’Etatmajor général des armées (CEMGA), le général Célestin Simporé, scrutent leurs montres pour s’assurer qu’ils sont bien à l’heure.

Au-delà, ces deux officiers supérieurs comptent le temps qui presse pour « urgemment » déployer au front ces jeunes officiers recrutés et formés à cet effet, aux côtés de leurs frères d’arme dans la reconquête des 30% restants du territoire. Donc, pas de temps à perdre. Fini la formation, direction le front pour faire valoir les compétences acquises !