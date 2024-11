Burkina Faso : deux hauts fonctionnaires sous mandat de dépôt pour détournements de fonds publics

Ce vendredi 8 novembre 2024, lors d’une conférence de presse, le Procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, Blaise Bazié, a annoncé la mise en détention de deux hauts fonctionnaires accusés de détournements de fonds publics.

Tiegnan Amidou, gestionnaire de fonds destinés aux personnes déplacées internes, aurait détourné plus de trois milliards de francs CFA en utilisant des signatures contrefaites pour émettre des chèques frauduleux. L’enquête a permis la saisie de biens de valeur, dont des voitures de luxe, des propriétés, et 159 millions de francs CFA en espèces.

Le second accusé, Stanislas Kinda, est poursuivi pour le détournement de 578 millions de francs CFA au Centre de Promotion de l’Aviculture et de la Multiplication des Animaux Performants. Une enquête patrimoniale vise à identifier ses biens et d’éventuels complices.

Le procureur a également appelé toute personne détenant des informations supplémentaires à se manifester, soulignant l’engagement des autorités dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info