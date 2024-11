Me Frédéric Titinga Pacéré : l’homme multidimensionnel est décédé

Premier avocat burkinabè et grande personnalité culturelle du Burkina Faso, Me Frédéric Titinga Pacéré est décédé ce vendredi 08 novembre 2024.

C’est la principale mauvaise nouvelle de ce vendredi : Me Frédéric Titinga Pacéré est décédé à 81 ans. Il était le premier avocat du Burkina Faso, le chef du village de Manéga et un grand écrivain. Né à Manega en 1943, il était aussi, après ses études au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et en France, le père fondateur d’Avocat Sans frontières.

Très attaché à son pays surtout à ses valeurs traditionnelles, il avait lancé ‘’ l’Appel de Manéga’’ en juin 2019 pour restaurer la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, en proie au terrorisme. Considéré comme la principale figure de la poésie burkinabé, Me Pacéré a remporté, en 1982, le Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire avec Poèmes pour l’Angola et La poésie des griots.

Ses autres livres sont, entre autres, Refrains sous le Sahel (1976), Quand s’envolent les grues couronnées (1976), Du lait pour une tombe (1984), Saglendo, la poésie du tam-tam (1994). Fervent défenseur des richesses traditionnelles, il a créé le Musée de Manéga, consacré aux traditions sacrées des cultures du Burkina Faso en mettant l’accent sur la bendrologie (le langage des tam-tams).Le parrain de la cérémonie de promotion de la paix Pingre Kuni a été honoré en mai dernier lors du Baobab d’or, un événement qui récompense les personnes qui contribuent au développement du pays.

Alassane KERE