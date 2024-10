  Forum Galien Afrique : Recommandations pour un rôle accru des Femmes Africaines face aux crises climatiques et environnementales

Le Forum des Femmes, qui s’est tenu dans le cadre du Forum Galien Afrique, a conclu le jeudi 24 octobre 2024, ses travaux sur le thème « Place et rôle des femmes face aux crises climatiques et environnementales en Afrique ». Cette rencontre a permis aux participants de réfléchir à des solutions concrètes pour accroître l’influence et l’impact des femmes africaines dans la lutte contre les défis climatiques et environnementaux. La synthèse des ateliers et débats, présentée par Dr Cissoko Beye, Coordonnatrice du secrétariat permanent du Forum et du Prix Galien Afrique, a mis en lumière six sous-thèmes essentiels :

Leadership féminin face aux crises climatiques ;

Rôle des femmes dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) ;

Équité et genre face aux crises climatiques et environnementales ;

Accès aux produits et médicaments de qualité pour faire face aux conséquences sanitaires de ces crises ;

Suivi par l’Afrique de la déclaration de la COP28 sur le climat et la santé;

Renforcement et valorisation des femmes dans la recherche et le développement.

Les débats ont permis de mettre en avant les défis majeurs auxquels les femmes font face dans ces domaines, ainsi que les stratégies pour surmonter ces obstacles et promouvoir leur implication efficace.

La première séance sur le leadership féminin a souligné l’importance cruciale de la contribution des femmes à la lutte contre les crises climatiques et environnementales en Afrique. Bien qu’elles soient souvent en première ligne face aux impacts du changement climatique, les femmes restent invisibles et peu valorisées. Les participants ont recommandé une professionnalisation accrue de leur participation et un engagement communautaire renforcé pour soutenir les changements durables dès l’enfance.

Concernant les femmes dans les domaines STIM, il a été souligné qu’elles accèdent de plus en plus à des postes de direction dans les organisations environnementales et les institutions gouvernementales. Grâce à leurs réseaux, elles renforcent les échanges de bonnes pratiques, élargissant ainsi leur impact et favorisant des politiques inclusives et durables.

Pour l’équité et le genre, les experts ont souligné la nécessité d’intégrer pleinement l’égalité des sexes dans les stratégies de réponse aux crises climatiques en Afrique. Bien que les femmes contribuent de manière significative à la gestion des ressources naturelles, elles restent les plus touchées par les impacts climatiques en raison des inégalités socio-économiques. Les participants ont proposé de surmonter ces obstacles par un accès élargi aux ressources, à l’éducation et aux rôles de leadership.

Les discussions ont également mis en lumière le double défi de l’Afrique : le changement climatique et l’accès aux médicaments de qualité. Les participants ont rappelé que le réchauffement climatique affecte les chaînes d’approvisionnement pharmaceutique, rendant l’accès aux médicaments essentiels encore plus difficile pour des millions d’Africains. Les recommandations incluent un engagement plus fort en faveur de l’autonomie pharmaceutique africaine, tout en respectant les normes internationales de qualité.

Dans le cadre du suivi de la COP28, il est nécessaire que les pays africains intègrent les recommandations de la COP28 dans leurs politiques nationales pour adapter les politiques de santé et de climat aux besoins spécifiques du continent.

Enfin, le renforcement des femmes dans la recherche et le développement est essentiel pour promouvoir l’égalité des genres et maximiser le potentiel d’innovation en Afrique. Les participantes ont encouragé des mesures de discrimination positive dans l’éducation et la formation en STIM, pour renforcer la présence des femmes dans ces domaines cruciaux.

Les participants ont insisté sur l’éducation et le changement de mentalités comme éléments centraux d’une véritable transformation. L’établissement d’un bulletin de qualité de l’air, la création de groupes de travail interdisciplinaires et la révision de la répartition des rôles au sein des communautés ont été proposés pour renforcer la résilience des femmes africaines face aux crises environnementales. Les recommandations de ce forum seront partagées avec les décideurs et les partenaires techniques afin de transformer ces idées en actions concrètes pour une Afrique plus résiliente et inclusive face aux défis climatiques.

À propos du Forum Galien Afrique

Le Forum Galien Afrique est une plateforme d’excellence dédiée à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la santé. Il rassemble des dirigeants et experts mondiaux pour promouvoir des solutions durables face aux défis de santé publique en Afrique.

