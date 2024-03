Gestion foncière à Pô : Ces terres ancestrales qui « secouent » la grande famille Gomgnimbou

Une alternative avec GELPAZ IMMO S.A

La cession des 3 ha et le partage des 9 parcelles se sont déroulés à l’insu des deux autres composantes de la famille que sont les « Kolo » dont le chef est Apékira Gomgnimbou et les « Mora » qui ont pour chef, Kounipoa Pouabidjié. Ces derniers ont élevé la voix pour exiger leur part du « gâteau ».

Pour satisfaire les plaignants, le chef de la composante « Kanzono », toujours avec l’aval de ses neveux, a cédé plus de 85 hectares de nouvelles terres à la société immobilière GELPAZ IMMO S.A pour des travaux de lotissement. « Lorsque notre oncle nous a proposé de travailler avec GELPAZ IMMO S.A pour un aménagement, nous avons trouvé l’initiative très louable et nous l’avons accompagnée », a corroboré Claude Gomgnimbou. Qu’à cela ne tienne, lui et son frère Marc Salazar ont émis une réserve de dénoncer le projet si toutefois, ils constatent des problèmes tels que le retard et le manque de transparence.

Le protocole d’accord signé entre les deux parties, le 20 octobre 2018 à Pô, stipule que la société immobilière s’engage à attribuer 510 parcelles de superficies variables à la famille, soit 6 parcelles par hectare. Dans le protocole, la famille Gomgnimbou s’engage à assister, faciliter et accompagner et ce, « sans aucun frais, ni rétribution » la société GELPAZ IMMO S.A dans les procédures pour la délivrance des documents administratifs afférents au terrain. Le protocole d’accord a été signé d’une part, par le patriarche Michel Adoubé Gomgnimbou au nom de la famille et d’autre part, par le Directeur général (DG) de la société immobilière GELPAZ IMMO S.A, Alain Zoungrana. Les témoins du patriarche étaient ses deux neveux, plus un autre membre de la famille et le témoin du DG de la société immobilière était Martin Sawadogo.

Trouver une solution à l’amiable

Informé de l’opération de lotissement, le chef de la composante « Kolo », Apékira Gomgnimbou s’est de nouveau plaint, estimant que Michel Adoubé Gomgnimbou et ses neveux ont piloté cette nouvelle opération sans concertation avec les deux autres composantes de la famille Gomgnimbou. « A maintes reprises, Michel et ses deux neveux ont décliné les rencontres convoquées pour discuter du problème chez le défunt chef de quartier Zenian, regroupant les secteurs 6 et 7 », a-t-il regretté. Le chef Apékira Gomgnimbou a donc fait arracher par des jeunes de sa composante, les bornes installées par la société immobilière GELPAZ IMMO S.A.

Une action qui sera suivie par une série de défiance entre les deux chefs des deux composantes. Michel Adoubé Gomgnimbou dépose une plainte à la gendarmerie de Pô pour destruction de biens privés et les jeunes qui ont posé l’acte ont été convoqués pour être entendus et mis en arrestation. En réponse à ces interpellations, Apékira Gomgnimbou dépose également une plainte à la gendarmerie contre Michel Adoubé Gomgnimbou pour usurpation de biens communautaires et ancestraux. En réponse à cette nouvelle plainte, la gendarmerie relâche les jeunes interpellés et a demandé aux deux parties de trouver une solution à l’amiable, a fait savoir l’ancien 1er adjoint au maire de Pô, Assane Gomgnimbou, par ailleurs membre de la composante « Kolo ».