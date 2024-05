Hadj 2024 : Environ 430 Pèlerins Burkinabé pour le Vol Inaugural

Le premier vol transportant des pèlerins burkinabè en direction du Royaume d’Arabie Saoudite a décollé le jeudi 23 mai 2024 de l’aéroport international de Ouagadougou.

Le vol inaugural pour le Hadj 2024 a quitté Ouagadougou à 12 h 10 minutes, avec 430 pèlerins à bord de la compagnie FlyNas. En tout, 17 vols sont prévus, dont 13 à partir de Ouagadougou et 4 depuis Bobo-Dioulasso. Environ huit mille cent quarante-trois (8 143) Burkinabè se sont inscrits pour accomplir le Hadj, l’un des cinq piliers de l’Islam.

Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a affirmé que ce jour était important pour les musulmans du Burkina Faso, marquant le premier vol du Hadj 2024. « J’ai été mandaté par le Président de la Transition pour exprimer la solidarité et la disponibilité du Gouvernement à accompagner nos frères et sœurs dans l’accomplissement de ce pilier de l’Islam », a-t-il déclaré. Selon lui, le pèlerinage est un acte essentiel pour les musulmans et fait partie des cinq piliers de l’Islam. Il a également indiqué que le Gouvernement souhaitait s’assurer que toutes les conditions soient réunies pour le voyage des pèlerins.

Mahamoudou Sana a ajouté qu’en 2024, les autorités ont déployé des efforts considérables pour améliorer les conditions du Hadj. « À partir de l’aéroport international de Ouagadougou, j’ai constaté que beaucoup de choses ont évolué et ont été mises en œuvre pour que nos compatriotes puissent effectuer un bon Hadj. » Il a également remercié l’Ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Burkina Faso, qui n’a ménagé aucun effort pour que ce Hadj se déroule dans de bonnes conditions. Mahamoudou Sana a aussi exprimé sa reconnaissance au comité d’organisation qui a œuvré pour la réussite de cet événement important pour les fidèles.

L’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina, Fahad Aldosari, a déclaré « Ce grand jour, nous sommes là pour voir les résultats du travail accompli par le Gouvernement de l’Arabie Saoudite l’année passée en partenariat avec celui burkinabè. » Il a souligné que les deux gouvernements ont travaillé ensemble pour faciliter toutes les conditions afin que les musulmans puissent accomplir le Hadj en Arabie Saoudite. L’Ambassadeur a également exprimé sa reconnaissance à l’État burkinabè pour ses efforts visant à faciliter le processus.

Actions de Grâces et Témoignages

« Chaque année, nous essayons d’améliorer les procédures pour que tous les musulmans puissent aller en Arabie Saoudite ». Il a pour ce faire souhaité un bon Hadj à tous les voyageurs burkinabé. « Cette année, nous avons eu un grand avantage parce que nous avons fini les visas avant deux semaines des vols, parce que les années passées, nous continuons à accorder les visas jusqu’au dernier vol », a précisé le Chef de la diplomatie saoudienne. Quant au représentant de la fédération des associations islamique du Burkina (FAIB), El hadj Aboubacar Yogo, il a affirmé que cette année, les pèlerins Burkinabé sont au nombre de huit mille cent quarante-trois pèlerins qui ont reçu l’agrément de l’Arabie Saoudite. Il a souligné qu’il aura dix-sept (17) aux vols au total, dont treize (13) à Ouagadougou et quatre (4) vols de départs de Bobo-Dioulasso.

Il a remercié le Gouvernement burkinabé, l’Ambassade de l’Arabie Saoudite et de comité de suivi du Hadj qui ont facilité les procédures pour les voyageurs. « Nous rendons grâce à Dieu parce que tout est bon et cette année, tous les vols se font dans la journée. Dans 3 à 4 heures, les voyageurs seront à Médine », a indiqué le représentant de la FAIB. Il a confié que mission a été donnée aux pèlerins de prier pour le pays qui est éprouvé.

Des pèlerins ont exprimé leur reconnaissant au Tout-puissant pour cette faveur qui leur a été accordés pour accomplir ce pilier de l’Islam. Haoua Sawadogo/Compaoré, une pèlerine, affirme qu’elle est à son premier pèlerinage à la Mecque. Elle rend grâce à Dieu, car son vœu a été accompli. Quant à Ousmane Kouanda, un autre pèlerin, il accueille cette opportunité du pèlerinage à la Mecque avec joie. « C’est une occasion d’accomplir le cinquième pilier de la religion Musulmane pour tout fidèle. Je prierai pour mon pays et tout le monde », a affirmé le pèlerin.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Sidwaya.info