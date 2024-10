Hadj 2025 : 8143 pèlerins attendus, les inscriptions sont ouvertes

Le Comité National de Suivi du Pèlerinage à la Mecque (CNSPM) a officiellement lancé les inscriptions pour le Hadj 2025 lors d’une conférence de presse ce jeudi 24 octobre 2024 à Ouagadougou. En collaboration avec le ministère de l’Administration territoriale et plus de 120 agences de voyages agréées, le comité a présenté les innovations et préparatifs pour assurer une organisation réussie.

Issa Dianda, représentant des agences de voyages, a souligné l’importance du cadre de concertation, de la lutte contre les clandestins et du respect des directives saoudiennes pour une meilleure organisation du Hadj. Il a aussi annoncé une contribution de plus de 24 millions de FCFA de la part des agences pour soutenir l’effort de paix au Burkina Faso.

Le directeur de cabinet du ministère, Bertrand Toé, a précisé que le quota pour le pèlerinage reste inchangé à 8 143 pèlerins, bien que des négociations soient en cours pour augmenter ce nombre. Quant au coût du Hadj, il reste provisoirement fixé à 3 226 500 FCFA, en attendant la stabilisation des coûts liés aux prestations saoudiennes et aux billets d’avion.

Des mesures sanitaires renforcées ont également été adoptées par les autorités saoudiennes, exigeant des conditions spécifiques pour les pèlerins atteints de maladies pouvant affecter leur participation aux rites du pèlerinage.

Le comité a invité les futurs pèlerins à s’inscrire rapidement auprès des agences agréées afin d’assurer une meilleure organisation.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info