35e tour cycliste international du Faso : Le ministre  Somda porteur d’un message d’encouragement aux Étalons

À la veille du top de départ du 35e tour cycliste international du Faso, le ministre des Sports de la jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda a rendu visite, aux Étalons. Il était porteur d’un message des plus hautes autorités du pays. Avant tout propos, le chef du département sport a félicité les Étalons sélectionnés parmi les milliers de cyclistes. » Je vous invite à défendre les couleurs du pays à l’image des FDS au front. Donnez le meilleur de vous-mêmes. La nation vous soutient » a-t-il laissé entendre. Le Capitaine des Étalons, Harouna Ilboudo a remercié le ministre pour les différents encouragements et promet de ne pas décevoir le peuple burkinabé.

O.H

Sidwaya.info