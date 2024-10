Hadj 2025 : Plus de 8000 pèlerins burkinabè attendus

Le Comité national de suivi du pèlerinage à La Mecque (CNSPM) a animé, jeudi 24 octobre 2024, à Ouagadougou, une conférence de presse consacrant le lancement officiel des inscriptions pour le hadj 2025.

Le voyage en terre sainte pour l’accomplissement du cinquième pilier de l’islam est organisé au Burkina par le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque (CNSPM). Dans le souci d’assurer une bonne organisation du hadj 2025, le comité de concert avec le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité et 120 agences de voyage agréées pour l’organisation du hadj ont co-animé une conférence de presse consacrant, le lancement officiel des inscriptions pour le hadj 2025.

C’était le jeudi 24 octobre 2024, à Ouagadougou. Pour le représentant des agences de voyage agréées pour l’organisation du hadj 2025, Issa Dianda, la réussite d’une bonne organisation se construit autour de plusieurs innovations majeures. Il s’agit, entre autres, a-t-il cité, le cadre de concertation, la mise en œuvre de la stratégie de lutte

contre les clandestins, le respect du calendrier organisationnel saoudien et des clauses contractuelles du transporteur aérien. M. Dianda a, en sus, évoqué la communication au profit des futurs pèlerins afin qu’ils s’inscrivent dans les meilleurs délais auprès des agences agréées.

Selon le directeur du cabinet représentant le ministre en charge de l’administration territoriale, Bertrand Toé, la cérémonie de lancement constitue le top départ officiel des activités du hadj 2025. Il a indiqué que cette année, les autorités saoudiennes ont adopté de nouvelles directives pour un meilleur encadrement sanitaire des pèlerins. Ces exigences, a-t-il expliqué, fixent des conditions pour les pèlerins ayant des maladies pouvant les empêcher d’accomplir normalement les rites du hadj.

A ses dires, ces mesures seront portées à la connaissance des différents acteurs de l’organisation du hadj et des futurs pèlerins. Le directeur du cabinet, Bertrand Toé, a aussi confié que le quota de 2025 reste le même que celui de 2024 soit 8143 pèlerins pour 13 500 visas souhaités. Toutefois, M. Toé a indiqué que des négociations sont en cours avec les autorités saoudiennes afin d’obtenir un quota supplémentaire.

S’agissant du coût du voyage, le représentant du ministre a souligné que la décision a été prise de maintenir de façon provisoire le coût du hadj de l’édition 2024 qui se chiffre à 3 millions 226 mille 500 FCFA. Par ailleurs, il a précisé que lorsque les coûts des différentes prestations saoudiennes, du billet d’avion et de la prestation des agences de voyage et de tourisme seront connus et stabilisés, le coût définitif du hadj 2025 sera communiqué aux pèlerins et aux différents acteurs à temps, à travers les canaux appropriés.

Le représentant du ministre a invité les acteurs à poursuivre la réflexion entamée l’année précédente sur la prise en compte du coût du mouton du sacrifice et des frais de la restauration des pèlerins à La Mecque et à Médine dans le coût global du hadj. Dans un élan patriotique, au cours de la conférence de presse, Issa Dianda a fait savoir que les agences de voyage agréées pour l’organisation du hadj 2025

ont mobilisé la somme de 24 500 000 F CFA pour contribution à l’effort de paix.

Emmanuel BICABA