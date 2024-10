Niger : l’entreprise canadienne Zimar retenue pour la construction d’une raffinerie et d’un complexe pétrolier à Dosso

Le gouvernement du Niger et le groupe pétrolier Zimar ont signé, ce jeudi 24 octobre 2024, un mémorandum d’entente portant sur le projet de conception, financement, construction, mise en service, exploitation, gestion, maintenance et le transfert d’une raffinerie modulaire d’une capacité de 100 000 barils/jour et d’un complexe pétrochimique à Dosso (Sud-Ouest du Niger).

Les documents ont été paraphés par le ministre d’Etat nigérien à la défense (assurant l’intérim du Premier ministre), le général Salifou Mody, représentant le gouvernement nigérien et Dr Richar J. Moerman, représentant le Groupe Zimar. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre du Pétrole et d’autres officiels nigériens, ainsi que la délégation du groupe pétrolier.

« La construction de la raffinerie et du complexe pétrochimique à Dosso représente non seulement un projet ambitieux, mais également une opportunité exceptionnelle pour notre pays. Ce partenariat stratégique avec Zimar s’inscrit dans notre vision de promouvoir une industrialisation durable, génératrice d’emplois et d’opportunités pour nos concitoyens », a affirmé le général Salifou Mody peu après la signature du document.

« L’accès à des ressources énergétiques traitées localement est essentiel pour notre développement. Ce projet contribuera à la transformation de nos ressources naturelles, réduisant notre dépendance aux importations et stimulant notre économie locale », a-t-il ajouté, avant de promettre que le gouvernement veillera à ce que ce projet respecte les normes environnementales et sociales.

« Nous sommes réunis ici pour sceller une collaboration prometteuse, qui représente non seulement un partenariat stratégique, mais aussi une vision partagée pour l’avenir de notre pays », s’est réjoui l’officiel nigérien, informant que la société Zimar est « sélectionnée pour son expertise » et son engagement « insufflera, je l’espère, une dynamique nouvelle qui contribuera à l’essor économique du Niger ».

« Cet accord est le fruit d’un travail acharné et de discussions approfondies avec les ministères sectoriels concernés. Il témoigne de la volonté commune de promouvoir des projets qui bénéficieront à notre économie et à notre population. En unissant nos forces, nous allons créer des emplois, renforcer les infrastructures et améliorer la qualité de vie des Nigériens », a soutenu le ministre de la Défense du Niger. Selon le chef de la délégation de l’entreprise Zimar, ce partenariat entre son groupe et l’Etat du Niger est une belle opportunité pour les deux parties, avant de promettre que les résultats seront « très concluants ».

Agence nigérienne de presse