Le Burkina Faso et le monde de l’environnement sont en deuil. Yacouba Sawadogo, Prix Nobel Alternatif, promoteur de la forêt de Gourga, ce village situé à un jet de pierre du centre-ville de Ouahigouya n’est plu. Il s’en est allé ce dimanche 3 décembre 2023 au Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya, à l’âge de 77 ans.

Après avoir été commerçant au début des années 1980, il renonce à cette activité et se consacre tout son temps à lutter contre l’avancée du désert. Il adapte et améliore une méthode ancestrale de culture, le zaï. Il persiste et des années plus tard, une forêt d’une quinzaine d’hectares a été créee dans son village natal, devenu maintenant le secteur n°15 de Ouahigouya.

Pour l’ensemble de son œuvre, de son combat, il a reçu des distinctions tant au niveau national qu’international dont le Right Livelihood Award 2018, plus connu sous le nom de Prix Nobel Alternatif reçu à Stockholm en Suède.

Le jeudi 2 juin 2011, il y a 12 ans, Sidwaya lui a consacré un grand reportage sur son œuvre et son combat, reportage qui a reçu le Prix de l’information scientifique organisé par la Fondation Varenne en France.

Va combattant, tu as fait œuvre utile et le monde entier ne t’oubliera pas

Boureima SANGA

