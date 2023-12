Burkina : Le gouvernement suspend (Le Monde) pour son traitement mensonger de l’attaque de Djibo

Le gouvernement burkinabè a suspendu à compter du 2 décembre 2023, la publication du journal français « Le Monde », après la publication la veille, d’un article qui renie la victoire des Forces combattantes à Djibo contre les terroristes.

Lire le communiqué intégral

« Le Gouvernement de Transition est outré par la publication ce vendredi 1 décembre 2023 d’un article tendancieux sur le site du journal Le Monde intitulé : « Au Burkina, la propagande fait rage après l’attaque djihadiste sur Djibo».

Dans un exercice d’équilibrisme intellectuel, le journal tente de renvoyer dos à dos l’Etat burkinabè et les hordes de terroristes qui ont attaqué Djibo le 26 novembre dernier, mais cache mal son penchant pour ces Hommes sans foi ni loi qui violent, pillent et tuent d’innocentes populations en légitimant le discours et la propagande terroristes.

Contrairement à ce qu’affirme de façon péremptoire le journal Le Monde, jamais le Gouvernement burkinabė ne s’est enfermé dans une logique de propagande dans la guerre que nous menons contre le terrorisme.

Bien au contraire il s’est toujours fait le devoir de tenir un langage de vérité aux populations sur la conduite de la lutte contre le terrorisme, et sa communication sur les évènements de Djibo n’a pas dérogé à cette règle d’éthique de la gouvernance.

Il est regrettable que Le monde tente de vendre à l’opinion l’idée d’une guerre des chiffres dans ce qui a été une victoire sans ambigüité des Forces de défense et de sécurité ainsi que des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) sur les forces du mal.

Sans doute que la logique du journal obéit à des desiderata qui dépassent notre entendement mais qui expliquent pourquoi il s’autorise à prendre des libertés avec la réalité des faits et trahit son devoir de vérité vis-à-vis du public.

Le peuple burkinabè est à une étape charnière de sa lutte pour son indépendance et sa souveraineté et le Gouvernement comprend la fébrilité des officines occultes de soutien à tous ces pseudo djihadistes qui, faute de succès militaires, tentent par les mots de transformer des défaites cuisantes en victoire.

Que dire du discours médiatique assimilant nos vaillants VDP, ces patriotes insurgés contre l’oppression et la barbarie, à de vils miliciens, sinon qu’il s’agit d’une expression de mépris vis-à-vis de notre peuple et de son combat héroïque contre son asservissement et pour la liberté.

Assurément dans ce combat qui engage l’avenir de notre nation, le journal Le Monde a choisi son camp.

Fidèle à son engagement pour la cause du Burkina et la défense de ses intérêts vitaux, le Gouvernement a décidé en toute responsabilité de la suspension de tous les supports de diffusion du journal Le Monde au Burkina Faso à compter de ce samedi 2 décembre 2023.

II appelle les populations à rester sereines et à ne pas se laisser divertir par des esprits perfides enveloppés sous le manteau de la presse et qui n’ont pour seul but que de semer le doute et la confusion dans l’opinion. »

Ouagadougou 2 décembre 2023

Le ministre porte-parole du gouvernement Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Sidwaya.info