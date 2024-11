Institut supérieur de management de Koudougou : une conférence pour aider les étudiants à construire leur vie

L’institut supérieur de management de Koudougou a organisé, le mercredi 13 novembre 2024, une conférence publique dans ses locaux. Animé par le Dr Poussi Sawadogo, auteur du livre « Jus de fruit pour esprit » cette conférence portait sur le projet de vie.

L’Institut supérieur de management de Koudougou (ISMK) a reçu à son sein le Dr Poussi Sawadogo dans le cadre d’une conférence publique sur son œuvre « Jus de fruit de l’esprit ». Cette conférence a connu la participation de nombreux corps socioprofessionnels venus s’imprégner de la quintessence de la communication du Dr, un homme à plusieurs casquettes. Directeur général de l’Institut des hautes études internationales (INHEI), Poussi sawadogo est auteur d’une vingtaine d’œuvres. Dès l’entame de sa communication, il a indiqué que cette conférence qui porte sur le projet de vie a pour but d’amener chacun à s’interroger sur sa raison d’être, sur le sens de sa vie afin de se fixer des objectifs, de pouvoir les planifier dans le temps en vue de réaliser ses rêves dans les différents domaines de la vie.

Pour le conférencier, la vie est un investissement qui nécessite un don de soi et les jeunes doivent comprendre et apprendre la nécessité pour eux d’acquérir des connaissances, des compétences, des savoir-faire, théoriques et pratiques.

« Ces apprentissages pourront être des solutions pratiques pour répondre aux besoins de la société », a-t-il fait savoir. Selon Dr Sawadogo, son livre « Jus de fruit de l’esprit » paru en 2020 propose une approche et une démarche pour aider les gens à

accomplir leur vie et s’épanouir.

Ce livre permet de déterminer, de découvrir sa raison d’être, de clarifier ses objectifs et d’agir pour que ses objectifs puissent être réalisés. A l’écouter, ce livre est une nourriture

intellectuelle de l’esprit qui permet à chacun de se retrouver et de se servir d’exemple motivant de réussite pour pouvoir construire sa propre voie de réussite. Pour Poussi Sawadogo, la vie est un jeu, si l’on respecte les règles et un combat si l’on transgresse les règles. Faisant la comparaison avec la circulation routière, il a déclaré que si tous les usagers circulent en respectant le Code de la route, il y va de soi qu’il y ait une forte chance d’éviter les accidents de circulation.

Mais en cas de non-respect des règles de la circulation les usagers se mettent en danger avec des accidents de la route. Le conférencier a remercié le personnel de l’ISMK pour l’accueil et les participants pour la grande mobilisation à cette conférence publique. Selon le président du conseil d’administration de l’Institut supérieur de management de Koudougou (ISMK), Dr Abdoulaye Séré, former des hommes de demain ne consiste pas seulement à les former théoriquement, mais il faut les préparer aussi à l’insertion socioprofessionnelle. C’est dans cette optique qu’en plus de l’enseignement théorique, l’ISMK s’est engagé à accompagner ses étudiants en nouant des partenariats avec des structures qui peuvent leur offrir des stages pour leur insertion socioprofessionnelle.

« Cette activité vise donc à outiller les étudiants en savoir pratique en vue de mieux s’organiser pour réussir leur vie dans la société », a-t-il expliqué. Le PCA a exprimé sa gratitude au Dr Poussi Sawadogo pour sa contribution à la formation des étudiants à travers cette conférence publique.Fréderic Sawadogo, étudiant en 2e année de communication d’entreprise à l’ISMK, a dit avoir beaucoup appris de la vie à travers cette conférence et s’engage à appliquer les règles et conseils donnés par le conférencier en vue de faciliter son insertion socioprofessionnelle et de réussir dans la société. Il a salué l’initiative et remercié le conférencier pour sa communication ainsi que ses nobles et éclairés conseils qu’il a prodigués.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com

Tarpilga Salifo

(Stagiaire)