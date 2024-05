Journée de l’Afrique: les chefs de missions diplomatiques et consulaires africains célèbrent l’évènement

Le Groupe des chefs de missions diplomatiques et consulaires africains accrédités au Burkina Faso a organisé, une réception à l’occasion de la Journée de l’Afrique, le samedi 25 mai 2024, à Ouagadougou, à la résidence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui.

Le 25 mai de chaque année est célébrée, la Journée de l’Afrique. Au Burkina Faso, l’ambassade du Royaume du Maroc a organisé, le samedi 25 mai 2024, une réception symbolique, suivant un format représentatif des différentes missions diplomatiques et consulaires accréditées au Burkina Faso. Le Groupe des chefs de ces institutions diplomatiques et des invités de marque, à savoir des chefs d’entreprises et d’institutions, ont été reçus à la résidence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc, Youssef Slaoui, par ailleurs, doyen du Groupe.

« C’est pour la 3e année consécutive que l’ambassade du Royaume du Maroc a l’honneur d’accueillir cette cérémonie culturelle à caractère gastronomique africain », a déclaré Youssef Slaoui. Pour lui, la Journée de l’Afrique, dont le thème cette année est « Eduquer et quali-fier l’Afrique pour le 21e siècle » et qui fête son 61e anniversaire, symbolise la solidarité autour des valeurs africaines qui rejaillissent au niveau de la communauté internationale.

Le choix du thème selon l’ambassadeur du Royaume chérifien au Burkina Faso suppose la construction du système éducatif africain résilient pour la génération actuelle et future. « Dans ce sens, il y a lieu de relever que l’Afrique a réalisé des progrès significatifs en matière d’éducation au cours des 60 dernières années avec plus de filles scolarisées et d’étudiants au compte de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle plus que jamais auparavant.

En 2024, le continent africain compte la plus grande population de jeunes dont environ 230 millions exigeront des compétences numériques, d’ici à 2030 », a-t-il indiqué. A son avis, les pratiques scolaires doivent évoluer pour répondre à ces futurs besoins afin de favoriser la créativité. Tout en rendant hommage aux pères fondateurs de l’Union africaine (UA), le diplomate marocain a ajouté que la célébration de la Journée de l’Afrique rappelle les potentialités, les coopérations et les partenariats qui permettent

des réalisations socio-économiques.

Accompagner le Burkina Faso à relever les défis

« Le Groupe des chefs de missions diplomatiques et consulaires africains exprime sa solidarité et réitère sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso à relever les défis qui se posent en soutenant les efforts en cours de réalisation. Nous formulons nos vœux de paix et de sécurité au peuple frère du Burkina Faso », a lancé le patron de la diplomatie marocaine au Burkina Faso.

Il a salué l’excellence des relations diplomatiques entre le pays des Hommes intègres et l’ensemble des corps diplomatiques et consulaires du Groupe. La ministre déléguée chargée de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Stella Eldine Kabré, a d’emblée salué, la tenue de la cérémonie et félicité les acteurs pour la réussite de son organisation. « Ce moment crucial pour fêter notre unité et notre diversité en tant que continent est une opportunité pour nous de réfléchir aux progrès réalisés et aux immenses défis qui restent à relever », a-t-elle soutenu.

Mme Kabré a rappelé que l’Afrique se trouve à un moment décisif de son histoire où l’on doit réinventer les systèmes de gouvernance pour qu’ils reflètent les valeurs et les réalités culturelles africaines. Car, à l’entendre, la démocratie en Afrique ne doit pas être une copie de modèle étranger mais plutôt une expression réelle de l’identité collective africaine. « Nous devons construire des institutions ancrées dans la solidarité, la vérité et la justice. La solidarité africaine est notre plus grande force.

Face aux multiples crises qu’elles soient sécuritaires, alimentaires, écono-miques ou sanitaires, notre unité est indispensable et doit rester le maître-mot », s’est convaincue Stella Eldine Kabré. Elle a reconnu que le chemin vers la paix est parsemé d’embûches mais pavé d’opportunités. C’est pourquoi, la ministre déléguée en charge de la coopération régionale a signifié que la lutte contre le terrorisme, la promotion de la bonne

gouvernance et le développement économique, s’avèrent une nécessité. « L’agenda 2063 de l’UA reste notre boussole et il est nécessaire que chaque nation s’engage résolument à le réaliser. Pour surmonter nos défis, il est impératif de renforcer la coopération entre nos pays.

Nous devons mettre en place des mécanismes efficaces pour promouvoir le développement économique, garantir la sécurité et assurer la stabilité politique », a-t-elle recommandé. Mme Kabré a aussi exprimé l’engagement du Burkina Faso à œuvrer aux côtés des autres pays africains pour le développement de l’Afrique. La cérémonie a été ponctuée par une photo de famille élargie à l’ensemble du corps diplomatique, une découpe du gâteau à l’effigie de l’Afrique, entre autres.

Boukary BONKOUNGOU