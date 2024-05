Coopération Sino-Burkinabè: la politique étrangère de la Chine expliquée aux jeunes

Le club des jeunes pour la promotion de la coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) a organisé un atelier d’échanges, mercredi 22 mai 2024 à Bobo-Dioulasso, dans le cadre la IVe édition de la Semaine de la coopération Sino-Burkinabè. Cette semaine vise à faire la promotion et évaluer la coopération entre la Chine et le Burkina.

Initiative du Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè (CJPC-BF), l’atelier d’échanges tenu, mercredi 22 mai 2024 à Bobo-Dioulasso, visait à discuter des opportunités et des défis de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il a ainsi réuni des jeunes burkinabè, des diplomates chinois et des responsables du Fonds burkinabè de développement écono-mique et social (FBDES).

Deux communications ont été les points saignants de ces échanges. La première communication a permis au premier conseiller politique de l’ambassade de Chine au Burkina Faso, Wang Wen Zhang, de présenter l’histoire de la Chine, sa stratégie et sa vision diplomatique. Wang Wen Zhang, dans sa présentation, a mis l’accent sur l’importance de la jeunesse burkinabè dans le renforcement des relations bilatérales. Pour lui, la coopération avec le Burkina Faso doit produire des résultats tangibles pour les jeunes.

« Nous avons échangé sur comment faire pour que notre coopération puisse avoir plus de résultats pour ces jeunes burkinabè », a-t-il déclaré au sortir de l’atelier. A l’en croire, la diplomatie chinoise est basée sur les pays du tiers monde. « Nous avons deux visions. La première vision est celle d’un monde multipolaire égal et ordonné.

Soutenir les projets structurants des Burkinabè

La seconde est la mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous », a souligné le premier conseiller politique auprès de l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso. Dans la deuxième communication, le Directeur général du FBDES, Ahmadé Nour Guenda, a rappelé les contextes historiques de la création du fonds, initialement destiné à intégrer les voltaïques dans les structures économiques dominées par des étrangers dans les années 1970.

Pour lui, le FBDES est aujourd’hui un outil « clé » pour soutenir des projets structurants portés par les Burkinabè. « Nous faisons des prises de participation et nous donnons des crédits d’investissement à travers des crédits ordinaires. Nous avons des guichets physiques pour les projets de création ou d’expansion d’entreprises », a-t-il expliqué. M. Guenda a souligné l’importance de l’auto-emploi et de la création de richesses par les jeunes.

Il a aligné cette vision avec celle des autorités actuelles. Le coordinateur national du CJPC-BF, Abdoul Razahagou Dené, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de l’atelier. Il a indiqué que la semaine de la coopération sino-burkinabè vise à promouvoir et à évaluer la coopération entre les deux pays. « Pour cette IVe édition de la semaine, nous avons tenu à organiser cet atelier spécial pour permettre aux jeunes de comprendre la politique étrangère de la Chine et les opportunités de financement disponibles grâce au FBDES », a-t-il précisé.

Abdoul Razahagou Dené a salué l’interaction productive entre les jeunes et les communicateurs. Il a, de ce fait, souligné l’importance de ces échanges pour le développement des initiatives des jeunes. Cet atelier d’échanges, a-t-il signifié, a également mis en lumière les efforts conjoints de la Chine et du Burkina Faso pour renforcer leur coopération avec une attention particulière aux besoins et aux aspirations des jeunes. Les participants ont exprimé leur enthousiasme quant aux perspectives offertes par cette collaboration et à la volonté des autorités de soutenir l’entrepreneuriat et le développement économique durable.

Noufou NEBIE

Benonézigouwala SOMDA

(Stagiaire)