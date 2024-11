Journée mondiale de l’enfance: les enfants saluent l’engagement du président du Faso pour leur plein épanouissement

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé, ce jeudi 21 novembre 2024 en fin de matinée, avec les représentants des enfants des 13 régions de notre pays, dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance.

Au cours des échanges, les enfants ont fait le point au chef de l’Etat de leur immersion à l’Assemblée législative de Transition (ALT). Selon leur porte-parole, Ebenezer Balboné, cette « expérience incroyable dans le rôle de député » a été une opportunité pour interpeller certains membres du gouvernement sur la mise en œuvre des engagements pris par le chef de l’Etat l’année dernière à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance.

En effet, dans la matinée, au cours d’une séance plénière présidée par Dr Ousmane Bougouma, Président de l’ALT, les enfants ont pu interroger les ministres en charge de la Santé, de l’Education de base et de l’Action humanitaire sur les thématiques

suivantes : la gratuité des soins pour les enfants et la construction de l’hôpital mère-enfant, la gratuité de l’éducation pour tous, la prise en compte des élèves vivant avec un handicap, le mariage précoce et l’exploitation des enfants sur les sites d’orpaillage.

« Nous avons été contents d’entendre les réponses des ministres », a déclaré Ebenezer Balboné qui a exprimé la satisfaction des enfants de savoir que les engagements du chef de l’Etat sont effectivement pris en charge par le gouvernement. Selon la représentante des enfants, ils ont appris que plus de 30 milliards de F CFA sont alloués chaque année pour assurer la gratuité des soins en faveur des femmes enceintes et des enfants, et que des efforts sont consentis pour offrir à tous les enfants une éducation de qualité.

« Ce sont des preuves que nos préoccupations vous tiennent à cœur », s’est-elle adressée au président du Faso. Les échanges ont permis également aux enfants de formuler trois principales doléances au chef de l’Etat. Il s’agit notamment de la révision de l’exception accordée pour le mariage des filles à 16 ans, du renforcement de la sensibilisation sur les fondements de l’institution de la Journée du 15 mai dans le but de barrer la route à la résurgence de certaines pratiques telles que l’excision et la promotion des Travaux d’intérêt général pour les enfants en conflit avec la loi au lieu des peines privatives de liberté.

« Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour vous, l’avenir de la Nation », a souligné le président du Faso. Le chef de l’Etat a aussi expliqué aux enfants les sacrifices consentis par les Forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la Patrie pour permettre la reprise des cours dans plusieurs localités de notre pays. Toujours dans le domaine de l’éducation, le président du Faso a annoncé la construction de nouveaux types d’infrastructures scolaires qui mettront les élèves à l’abri des intempéries et autres facteurs d’insécurité.

Aussi, le chef de l’Etat a-t-il rappelé la réintroduction de l’éducation civique et de l’initiation à l’agriculture dans les curricula. « Nous travaillons à ce que vous deveniez de très bons citoyens », a soutenu le président du Faso. Dans le domaine de la santé, outre le maintien de la gratuité des soins de santé au profit des enfants et des femmes enceintes, le capitaine Ibrahim Traoré a soutenu que les travaux de construction de l’hôpital mère-enfant connaîtront bientôt un démarrage.

Direction de la communication de la Présidence du Faso