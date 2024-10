Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne: promouvoir le civisme au sein de la population

Dans le cadre de la IIe édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, il s’est tenu, à Ouagadougou, une conférence publique sur le thème : « Les comités de veille et de développement (COVED) : législation et opérationnalisation », vendredi 11 octobre 2024.

Le gouvernement tient à une bonne implémentation des Comités de veille et de développement (COVED) sur toute l’étendue du territoire national. Ainsi, dans

le cadre des activités des Journées d’engagement patriotique et de participation

citoyenne, une conférence publique sur la question a été organisé sur le thème :

« Les comités de veille et de développement (COVED) : législation et opérationnalisation ». Cette activité a eu lieu le vendredi 11 octobre 2024 à Ouagadougou.

La loi et les textes d’application sur les COVED : explication et opérationnalisation, la contribution de la veille citoyenne au Burkina Faso post -insurrection, les expériences réussies de participation citoyenne au Burkina Faso et le témoignage d’un membre des Comités de défense de la révolution (CDR) sur les leçons apprises, ont été les points sur lesquels les échanges ont porté.

Le directeur de l’administration du territoire, Jean Pierre Vogna, le conseiller spécial du président du Faso, Sosthène William Sanou, le président du Laboratoire citoyenneté, Raogo Antoine Ouédraogo et un ancien membre des Tribunaux populaires de la révolution (TPR), Rasmané Ouédraogo, ont été les animateurs des panels.

Cette conférence publique, a déclaré le Secrétaire général du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Sié Edgard Sou, vise à sensibiliser l’opinion publique sur la portée de la loi n°003- 2023/ALT du 25 mars 2023 portant institution des Comités de veille et de développement (COVED), ses textes d’application et de recueillir surtout les avis des participants pour une

bonne mise en oeuvre de cette politique.

« Le COVED est l’ensemble des résidentsd’un village ou d’un secteur. Il est appelé à fonctionner sur la base de l’engagementcitoyen et du bénévolat. Sa mission principale est de contribuer à la défense du territoire, de rechercher et de mettre en oeuvre des solutions endogènes de développement en cohérence avec les politiques nationales et plans locaux de développement », a-t-il expliqué.

Sié Edgard Sou a ajouté qu’il s’agit de rendre chaque citoyen coresponsable du développement de sa localité notamment les quartiers, les villages et villes afin de créer une dynamique nationale etglobale dans l’effort de développement. Dans ce sens, de l’avis de M. Sou, les communications qui ont été présentées vont permettre à la population de s’appropriertous les contours des COVED et susciter leur participation à son processus d’opérationnalisation.

Revenant sur les journées nationales d’engagement patriotique, Sié Edgar Sou a soutenu

qu’elles constituent la manifestation de la volonté politique du gouvernement

d’insuffler une nouvelle conscience citoyenne. « Elles permettent d’éveiller la conscience patriotique et de susciter l’engagement citoyen », a-t-il indiqué. Il a remercié les panélistes pour leur contribution et leur engagement pour la consolidation de la citoyenneté des

Burkinabè.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE