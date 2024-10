Assassinat du capitaine Thomas Sankara : le président du Faso rend hommage à un grand visionnaire

“Aujourd’hui 15 octobre, le peuple burkinabè se remémore l’assassinat lâche et ignoble du Président capitaine Thomas Sankara, père de la Révolution démocratique et populaire du 4 août 1983 et de 12 de ses compagnons. En ce jour marquant le 37e anniversaire de ce tragique événement, je rends un vibrant hommage à ce grand visionnaire qui a marqué, et continue de marquer de façon indélébile, l’histoire de notre Nation par son intégrité, son patriotisme et son engagement indéfectible pour un Burkina Faso digne, libre et souverain.

Son combat et sa vision demeurent un repère qui oriente notre action et nourrit notre engagement et notre détermination pour la reconquête du territoire national et la construction d’un nouveau Burkina de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour l’ensemble des Burkinabè.”

S.E. le capitaine Ibrahim Traoré Président du Faso, chef de l’État