Kossivi Hounaké, ministre togolais chargé de l’artisanat : « Les peuples burkinabè et togolais partagent des valeurs, des pratiques et des traditions communes »

Le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale du Togo, Kossivi Hounaké, a exprimé sa joie de voir le Burkina Faso participer au marché artisanal de son pays en tant qu’invité d’honneur, estimant que les deux peuples partagent des valeurs, des pratiques et des traditions communes.

« C’est une joie pour nous de compter nos frères et sœurs parmi nous pour célébrer l’artisanat. Nous avons des valeurs, des pratiques et des traditions communes », a déclaré le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale du Togo, Kossivi Hounaké. M. Hounaké s’exprimait à l’occasion de la journée dédiée au Burkina Faso, pays invité d’honneur à la IVᵉ édition du Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO). Il y a une continuité, une similarité qui témoigne du rapprochement culturel et traditionnel entre les deux peuples, a-t-il ajouté. De son avis, la diversité culturelle se manifeste, par exemple, à travers la danse. « Nous sommes vraiment fiers de voir que nos frères et sœurs du Burkina Faso esquissent nos pas de danse. C’est la preuve que nous constituons un seul et même peuple, uni depuis des lustres par des liens ancestraux, culturels et traditionnels », a-t-il mentionné. Le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme , Gilbert Ouédraogo, a exprimé sa gratitude aux organisateurs pour avoir prévu, dans les activités de ce prestigieux marché, une journée dédiée au Burkina Faso.

« Durant cette journée, nous allons, grâce aux artisans et aux acteurs culturels venus du Burkina Faso, découvrir la diversité de notre patrimoine culturel à travers les expositions, la dégustation de mets locaux et vibrer au rythme des chants et danses traditionnels de notre terroir », a déclaré M. Ouédraogo. « Nous sommes honorés de vivre ces instants chaleureux avec le peuple frère de la République togolaise et les autres pays présents », a-t-il ajouté. La journée du Burkina a été marquée par des prestations d’artistes traditionnels, des dégustations de « mets made in Burkina », des échanges de présents et la visite des stands.

Agence d’information du Burkina