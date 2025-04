Togo : le ministre Ouédraogo explique la Révolution et l’option prise par le Burkina à la diaspora

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, a expliqué samedi 26 avril 2025, à Lomé, les réformes opérées au Burkina.

«Nous sommes dans une Révolution progressiste populaire. La mission qui nous est assignée, c’est de vous expliquer en quoi consiste cette révolution. Le mot révolution signifie rupture. Nous devons rompre avec toutes les anciennes pratiques », a indiqué le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme,

Gilbert Ouédraogo. Le ministre Ouédraogo échangeait samedi à Lomé avec la diaspora, en marge du Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO). Il a ajouté que les valeurs et les vertus seront préservées. « Nous allons renforcer les acquis », a-t-il fait savoir. Il a précisé que le pays a pris ce chemin de non-retour qui, selon lui, fait la fierté et suscite le respect des Burkinabè à travers le monde. « Quand nous voyageons partout dans le monde, nous sentons la fierté que les Africains et non Africains portent envers le peuple burkinabè.

Ce n’était pas le cas il y a quelques années », s’est-il réjoui. Il a cependant regretté que certains Burkinabè rament à contre-courant de la Révolution. Il a invité ces derniers à changer, car le changement sociétal est d’abord personnel et individuel. « Nous devons impérativement changer. Nous devons être la meilleure version de nous-mêmes. Chacun doit faire son introspection à partir de maintenant », a-t-il insisté, invitant chacun à se donner les moyens de changer pour « affirmer mon intégrité, parce que c’est cela, être Burkinabè et patriote ». Le ministre a félicité la diaspora burkinabè au Togo pour son exemplarité et l’a invitée à partager les bonnes pratiques avec leurs compatriotes restés au pays. La diaspora burkinabè au Togo a contribué pour environ 44 millions de F CFA à l’effort de paix.

Le ministre chargé de la Communication a exhorté la diaspora à poursuivre dans ce sens et à investir également dans l’Actionnariat communautaire. Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ne mène pas seulement la guerre ; il s’intéresse également au développement participatif et communautaire autour de l’actionnariat populaire. « Nous voulons que chaque Burkinabè, partout où il se trouve, puisse être un acteur du développement. En fonction de vos moyens, vous pouvez souscrire. C’est tout cela mis ensemble qui va constituer le capital, qui nous permettra de réaliser de grands projets », a-t-il expliqué. Il a également invité la diaspora à faire attention à la désinformation en suivant les messages officiels. La diaspora burkinabè au Togo a eu droit à une présentation de l’Actionnariat populaire par le ministre et des agents de l’Agence pour la promotion de l’actionnariat communautaire (APEC).

Agence d’Information du Burkina