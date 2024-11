La Chine et le Pérou vont approfondir leur partenariat stratégique global

Les deux pays exploreront conjointement de nouvelles possibilités de coopération dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR) pour réaliser des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant, tout en promouvant le développement durable des deux pays, selon le communiqué.

Ils sont également prêts à coopérer sur des projets d’infrastructure à grande échelle conformément à leurs lois nationales respectives, affirme-t-il.

La Chine et le Pérou sont disposés à incorporer dans la coopération bilatérale des projets dans des domaines émergents tels que l’économie circulaire, l’agriculture durable, les chaînes industrielles et d’approvisionnement, l’investissement dans l’économie numérique et le développement écologique, d’après le communiqué.

Les deux pays saluent l’établissement de liaisons aériennes entre eux par les compagnies aériennes chinoises à travers le partage de codes, cultivant le marché pour le lancement de vols directs.

Ils soulignent l’importance de la coopération pour l’édification des capacités en matière d’intelligence artificielle et de l’amélioration de la compétitivité numérique de toutes les personnes, en particulier des groupes vulnérables.

Le communiqué signale aussi que la Chine et le Pérou sont prêts à renforcer leur coopération dans le domaine de l’industrie de la pêche, afin de promouvoir le développement durable de cette industrie.

Les deux pays réaffirment leur engagement en faveur du multilatéralisme, s’engageant à défendre le système international ayant les Nations Unies en son cœur et l’ordre international fondé sur le droit international.