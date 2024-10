La grand-messe de l’artisanat africain

Le Burkina Faso sacrifie une fois de plus à sa tradition de terre d’accueil et de carrefour des grandes manifestations internationales. Alors que le 14e Symposium de sculpture sur granit de Laongo a été lancé, le samedi 12 octobre dernier, un autre rendez-vous majeur se profile à l’horizon. En effet, le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) va ouvrir ses portes, le 25 octobre prochain, pour les refermer le 3 novembre 2024.

Placé sur le thème : « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », cette manifestation, qui s’est imposée au monde, concilie comme à son habitude des réflexions autour d’un secteur d’activité très porteur et offre des opportunités d’affaires et de possibilités de relations commerciales. Le SIAO fait désormais partie de l’agenda de plusieurs créateurs et organisations socioprofessionnelles du secteur de l’artisanat dans le monde.

Cette tribune connaît déjà un engouement au regard du nombre de pays enregistrés. La 17e édition est appelée à bénéficier du même intérêt auprès des participants, des acheteurs et du public que les précédentes.

Le SIAO 2025 nourrit l’ambition d’être une vitrine de 700 stands où seront exposées les productions de centaines d’artisans et de 2000 exposants d’une trentaine de pays venus des cinq continents de la planète. Plus de 350 000 visiteurs et acheteurs professionnels sont attendus à cette 17e édition. Il s’agit là d’une aubaine pour témoigner du savoir-faire national et continental en matière d’artisanat dont la contribution à l’économie des pays est de plus en plus significative.

La biennale sert donc d’aubaine voire de tremplin pour réaliser de bonnes affaires pendant et après chaque édition.

Outre le Burkina Faso, pays organisateur, le Mali, le Niger, invités spéciaux, une trentaine de pays de diverses provenances sont attendus. Des dizaines de médias nationaux et internationaux se sont également inscrits. Sans oublier que de nombreux partenaires ont renouvelé leur soutien pour l’organisation du Salon dont la place et le rôle dans la promotion des métiers et la création de richesses sont indéniables.

Cette effervescence témoigne à n’en pas douter, que les terres de Guimbi Ouattara, de Yennenga, de Diaba Lompo, du Liptako demeurent toujours fréquentables. Le pays a su à chaque occasion donner des gages de sérénité et de quiétude à tous les événements de portée internationale. Il s’emploie à tenir jalousement sa position de destination à ne pas manquer, à garder la palm en matière d’organisation et sa réputation de peuple hospitalier.

En dépit des actions, des sobriquets, et de toutes les couleurs qui la peignent sur les cartes, pour décourager la destination Burkina Faso, le pays des Hommes intègres continue de jouir d’une confiance certaine à travers la planète. La tenue régulière du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et la reprise de plus belle de la Semaine nationale de la culture (SNC), participent de la volonté d’un peuple à rester debout, malgré les dures épreuves de son histoire contemporaine. Les plus hautes autorités du pays qui ont fait de la réussite de cette biennale de l’artisanat, un véritable pari, entendent mettre les petits plats dans les grands pour être à la hauteur des enjeux. Il ne reste qu’au public burkinabè de répondre une fois de plus présent à cette grand-messe de l’artisanat africain.

Par Assetou BADOH