Lutte contre le cancer du sein : des femmes reçoivent des prothèses mammaires

A l’occasion du mois d’octobre rose, l’association zéro cancer féminin a organisé une journée de causerie et fait un don de prothèses mammaires aux femmes victimes du cancer de sein, le samedi 19 octobre 2024, à Ouagadougou.

L’association zéro cancer féminin fait de la lutte contre le cancer de sein féminin son cheval de bataille. Fort de cela, dans le cadre du mois d’octobre rose dédié à la lutte contre cette maladie, elle a initié une journée de causerie-échange et remis des prothèses mammaires aux femmes victimes du cancer de sein, le samedi 19 octobre 2024, à Ouagadougou. L’objectif de cette activité, selon la chargée de communication de l’association, Marceline Sidiyané, est de redonner confiance aux femmes et les aider à se sentir bien psychologiquement et physiquement. « L’association zéro cancer féminin a été créée en octobre 2020 pour répondre à un besoin d’accompagnement de la femme et nos actions sont orientées essentiellement sur le cancer du sein et du col de l’utérus », a-t-elle expliqué.

Au cours de cette journée, 40 prothèses mammaires ont été distribuées aux femmes ayant subi une mastectomie. Et, « vivre après un cancer du sein » a été le point sur lequel, les échanges ont porté, en plus des partages d’expérience entre femmes sur cette maladie. Ce geste, c’est pour redonner un sentiment d’intégrité physique à ces dernières. « Nous recevons les prothèses mammaires gratuitement d’un partenaire du Canada, Amoena Canada. Mais, la contribution symbolique de chaque femme victime est au prix de 10 000 F CFA à cause des frais de décharge pendant l’envoi », a-t-elle expliqué. Sandrine Naré, une malade du cancer de sein a apprécié l’initiative de l’association. « Je vivais avec la maladie depuis 2008 et je traînais la boule au niveau du sein que j’ai découverte en 2019. Après, j’ai fait une biopsie et on m’a dit que c’est un cancer du sein. J’encourage l’association à poursuivre dans leur dynamique », a déclaré Mme Naré. Elle a invité les femmes à se faire dépister tôt si elles veulent en guérir. « Le cancer du sein, aujourd’hui, peut se guérir, si vous constatez une anomalie au niveau du sein faites-vous dépister et diagnostiquer», a-t-elle conseillé. L’association zéro cancer de sein féminin travaille en partenariat avec la Fondation Edmond Tapsoba et le soutien de leur marraine Dr Emma Kantiono.

Soumaila BONKOUMGOU

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)