Le Président Xi Jinping tient une réunion avec les dirigeants Chine-France-Union européenne

Dans la matinée du 6 mai, heure locale, le Président Xi Jinping a tenu avec le Président français Emmanuel Macron et la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen une réunion des dirigeants Chine-France-Union européenne au Palais de l’Élysée, à Paris. « C’est un grand plaisir pour moi de m’entretenir de nouveau avec le Président Emmanuel Macron et la Présidente Ursula von der Leyen.

La France est la première étape de mon premier déplacement à l’étranger de l’année », a indiqué le Président Xi Jinping. De ce qu’il a dit, la réunion trilatérale va permettre de renforcer la portée européenne de sa visite. « La Chine envisage depuis toujours ses relations avec l’Europe dans une optique stratégique et de long terme.

Elle considère l’Europe comme une direction importante de sa diplomatie de grand pays aux caractéristiques chinoises et un partenaire important dans la modernisation à la chinoise, et espère que les relations sino-françaises et sino-européennes pourront se renforcer mutuellement et progresser ensemble », a-t-il déclaré.

Estimant que le monde est entré dans une nouvelle période de turbulences et de transformations, la Chine et l’UE doivent selon Xi Jinping s’en tenir à leur partenariat en tant que deux grands acteurs dans le monde, poursuivre le dialogue et la coopération, approfondir la communication stratégique, renforcer la confiance stratégique mutuelle, bâtir des convergences stratégiques et développer la coordination stratégique, en vue de promouvoir un développement stable et sain de leurs relations et d’apporter une nouvelle contribution à la paix et au développement dans le monde.

Synthèse de Nadège YAMEOGO