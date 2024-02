Leadership réfléchi, genre et diversité: La CAPSSR-BF renforce les capacités de ses membres

La Communauté d’Action pour la Promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive au Burkina Faso (CAPSSR-BF) a organisé les 30 et 31 janvier 2024, à Ouagadougou, un atelier sur le leadership réfléchi, genre et diversité au profit de 30 de ses membres.

Trente participants se familiarisent avec les notions de leadership réfléchi, genre et diversité. Ils sont tous membres de la Communauté d’Action pour la Promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive au Burkina Faso (CAPSSR-BF). Cette formation intervient, dans le cadre du projet Voix et Leadership des Femmes (VLF) de la CAPSSR-BF, financé par Oxfam au Burkina.

À travers cette session, les membres de la CAPSSR-BF ont compris qu’être leader dans l’apparence physique renvoi au charisme. Et aussi que tout commence par un projet de vie. Il devient donc impératif de connaître sa mission, ses talents, combien de talents sont valorisés et à qui rendre compte à la fin. Les travaux de l’atelier ont été facilités M. Maxime OUOBA. Pour lui, le développement, c’est de l’équilibre entre ce que nous voulons et ce que nous avons. Et un leader doit toujours donner l’exemple. Les participants au cours de l’atelier, ont pris connaissance des quatre dimensions fondamentales du leader qui sont : L’influence, la motivation, la stimulation intellectuelle, la considération individualisée.

Le leader pour réussir, doit avoir un plan de développement. Pour décrire un style de leadership, deux axes sont à prendre en compte : celui de la tâche, des objectifs, avec des actions plus ou moins décidées ; et celui des relations avec les autres, avec plus ou moins de soutien.

On distingue de ce fait quatre grands styles de leadership : le leadership concertatif, le leadership persuasif, le leadership délégatif, le leadership directif.

Concernant la diversité, le facilitateur laisse entendre « Intégrer la diversité pour le leader, ce n’est pas un choix, mais une obligation ». Il a relevé trois sortes de diversités que sont : la diversité innée, la diversité acquise et la diversité subie. Egalement, il est bon de savoir qu’il y a des diversités qui conduisent à la flexibilité. Et tenir compte du niveau d’instruction de tout un chacun pour faire avancer une association est plus que nécessaire.

En conclusion, pour toute vie en société, il faut inculquer à chacun la conscience de la diversité ; le concept du vivre ensemble doit nous animer ; nous devons éviter tout ce qui est stéréotypes ou préjugés ; travailler à intégrer tout le monde dans sa diversité à travers l’inclusion.

Les participants se sont séparés sur une note de satisfaction générale avec l’engagement de mettre en œuvres les connaissances acquises.

B.S.