« Et nous assistons à ce changement historique où le centre de gravité se trouvait autrefois à l’Ouest et où l’on assiste maintenant à la montée en puissance du Sud », a déclaré le sénateur Mushahid Hussain Sayed, président de la commission de défense du Sénat pakistanais, lors de l’émission « Global South Voices » diffusée par CGTN. L’émission a comparé la démocratie chinoise à la démocratie occidentale en termes de systèmes de valeurs respectifs, de vision du monde, de développement national, de sécurité et de confiance.

Le troisième « Sommet pour la démocratie », initié par l’administration Biden des États-Unis, se tient à Séoul, en Corée du Sud, du 18 au 20 mars. Alors que le sommet semble perdre de son influence, un fait marquant commence à émerger : Le monde perd confiance dans la « démocratie » défendue par l’Occident.

La démocratie peut se manifester sous différentes formes, et les élections des partis ne sont qu’une méthode parmi d’autres, et non une norme universelle. La démocratie est intrinsèquement diverse et il n’existe pas de voie unique pour la réaliser. Avec l’ascension des pays du Sud, les actions de l’Occident, enveloppées dans la rhétorique de la « démocratie » mais s’éloignant des principes démocratiques, sont de plus en plus désapprouvées par la communauté internationale.

Fred M’membe a souligné l’hypocrisie des pays occidentaux à l’égard de Gaza : « Un pays qui tente de dominer les autres ne peut prétendre être une démocratie. Un pays qui se nourrit de l’exploitation et de l’humiliation des autres ne peut prétendre à la démocratie. Et un pays qui est dominé par les autres, qui est humilié par les autres ne peut pas non plus être démocratique ». Il a condamné la froideur de l’Occident, qui voit des gens mourir tous les jours mais ne fait rien pour mettre fin au conflit. Il a félicité la Chine pour son rôle actif dans l’instauration de la paix dans le monde.

Keith Bennett a critiqué l’irresponsabilité des pays occidentaux dans le respect de leurs engagements : Ils ont toujours cette approche du « gagnant prend tout », du « mendiant mon voisin ». Nous l’avons vu avec leur utilisation de la diplomatie des vaccins, et nous le voyons encore. Mais leur attitude est totalement irresponsable face à l’énorme menace de catastrophe climatique, et la catastrophe climatique n’épargnera pas les États-Unis ». Pour relever les défis communs auxquels l’humanité est confrontée, M. Bennett estime que la proposition de la Chine de « construire une communauté avec un avenir commun » peut être d’une grande aide. « C’est en fait essentiel si nous, en tant qu’espèce, voulons continuer à relever les défis auxquels l’humanité tout entière est confrontée aujourd’hui.

En outre, Einar Tangen a souligné que les personnes au pouvoir aux États-Unis sont en train de faire échouer le système. Il a ajouté : « Nous nous trouvons donc dans une situation où l’idée était que la démocratie pouvait fonctionner, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Si vous regardez la politique, et ce n’est pas seulement le cas aux États-Unis, mais aussi les systèmes démocratiques défendus par les États-Unis, que donnent-ils ? Des dirigeants ? En revanche, « tout le système chinois est axé sur le consensus. Il essaie de faire en sorte que tout le monde travaille dans la même direction ».

Source : CGTN