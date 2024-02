Les 7e et 8e BIR écrasent plusieurs bases terroristes

Que ce soit dans leur sommeil, pendant leur barbecue ou lors de violents combats, les terroristes ont payé leurs odieux crimes devant les braves commandos des 7e et 8e Bataillons d’intervention rapide (BIR). Pendant plusieurs jours, les boys du 7e BIR ont nettoyé les forêts de la province du Tuy où des assassins se la coulaient douce. Au moins cinq bases ont été pulvérisées, plusieurs terroristes neutralisés, des armes et de la logistique saisies pendant que le reste est brûlé.

Quant aux patriotes du 8e BIR, ils se sont attaqués au Centre-Nord, aux bases terroristes de Samba Toyendé, Basnéré, Nasséré, Baskondo et Nawoubkiba dans la zone est et nord-est de Kongoussi. Dans la base de Nawoubkiba, la puissance de feu côté ami a été sans pareil. Sous la surveillance des vecteurs aériens, les commandos vont mener plusieurs assauts. Au moins une vingtaine de terroristes seront tués et un impressionnant matériel de guerre récupéré. On y distingue des fusils automatiques, des fusils de chasse, des mitrailleuses, des caisses de munitions, des moyens de transmission et des engins. Ajoutons aussi qu’une usine de fabrication artisanale d’explosifs a été détruite. Les opérations de reconquête se poursuivent.

Agence d’information du Burkina