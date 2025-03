Les femmes et la santé en Afrique: Défis, progrès et leadership 30 ans après la Conférence de Pékin

En marge de la Journée internationale des droits des femmes, Galien Africa a organisé le 11 mars 2025, un webinaire exceptionnel sous le thème : « Quel leadership féminin pour le droit, l’égalité et l’autonomisation des femmes et des filles afin d’améliorer l’accès universel à la santé en Afrique ? ».

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, Galien Africa a tenu, le 11 mars 2025, un webinaire-panel centré sur le leadership féminin dans la santé en Afrique, 30 ans après la Conférence de Pékin. Ce webinaire s’inscrit dans une logique d’inclusion de la part de Galien Africa dans son effort de promotion de l’innovation, de l’excellence et de la recherche dans la santé en Afrique. L’événement a réuni des experts de renom issus de divers horizons, qui ont partagé des expériences inspirantes et proposé des solutions concrètes pour renforcer le leadership féminin dans le secteur de la santé.

La conférence de 1995 avait adopté une plateforme d’action pour garantir les droits des femmes et leur pleine participation à la société. Aujourd’hui, ce panel fait le point sur les progrès accomplis ainsi que sur les inégalités persistantes en matière de santé pour les femmes et les filles en Afrique, avec un focus particulier sur l’accès universel aux soins de santé.

Trois experts en santé publique ont animé cette rencontre avec les journalistes. La première intervenante, l’ancienne directrice du programme national de lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées du Rwanda, le Dr Karine Karima du Rwanda, a souligné le manque de représentation des femmes dans les postes de leadership en santé, ainsi que les obstacles tels que la rareté des opportunités, la conciliation entre carrière et famille, et les stéréotypes persistants. Elle a évoqué les défis rencontrés par les femmes dans les systèmes de santé, notamment la sous-représentation dans les postes de direction, les obstacles institutionnels, la difficulté de concilier travail et famille, ainsi que le manque de soutien financier et de mentorat.

La deuxième intervenante, Dr Fatoumata Adel Barry du Niger, spécialisée en santé publique et engagée dans des initiatives de santé maternelle et infantile, a mis en avant l’importance du service, des compétences, du mentorat et des réseaux pour les jeunes femmes souhaitant influencer les politiques publiques de santé. Elle a abordé également le « syndrome de l’imposteur » et insisté sur l’importance du soutien des mentors. Elle a conseillé aux jeunes femmes africaines de se concentrer sur le service à la communauté, l’acquisition de compétences, le mentorat, et la création de réseaux solides pour influencer les politiques publiques et surmonter le syndrome de l’imposteur.

Quant au troisième intervenant, le Directeur de l’Institut de Santé et Développement du Sénégal, Pr Ibrahima Seck du Sénégal, chercheur et défenseur de la santé publique en Afrique, a abordé les défis rencontrés par les femmes dans le domaine académique et scientifique, notamment les normes de genre, la culture organisationnelle et la discrimination salariale. Il a par ailleurs affirmé que la situation du moment nécessite un effort concerté de tous en vue de briser le plafond de verre persistant. Il a plaidé pour des politiques inclusives visant à promouvoir les femmes dans la recherche et le leadership. Il a également partagé les résultats d’une étude menée dans cinq universités africaines, qui révèle les obstacles rencontrés par les femmes dans les carrières académiques et scientifiques, tels que les contraintes familiales et les discriminations salariales.

Le panel a examiné les progrès réalisés depuis la Conférence de Pékin et a discuté des solutions pour renforcer le leadership féminin et améliorer l’accès aux soins de santé de qualité en Afrique. Il a également proposé des solutions pour surmonter les obstacles et améliorer l’accès aux soins de santé pour toutes les femmes et filles du continent.

Les intervenants ont insisté sur l’importance du mentorat, de l’engagement communautaire et de la création de réseaux pour soutenir les femmes dans leur parcours professionnel. Ils ont, en outre, souligné la nécessité de renforcer le leadership féminin afin d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 3 (santé pour tous) et l’ODD 5 (égalité des sexes).

En rappel, Galien Africa est une organisation dédiée à la promotion de l’innovation, de l’excellence et de la recherche dans les domaines de la santé publique, des sciences biomédicales et pharmaceutiques et de la tradithérapie en Afrique.

Wamini Micheline OUEDRAOGO